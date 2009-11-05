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    5 ноября 2009

    Clonix DiskClon: первое в отрасли устройство «двойного назначения» копирует и удаляет данные:

    23:53

    Инфракрасные сенсорные панели NEXIO поддерживают технологию «мультитач»:

    23:32

    Buffalo представляет новую серию настольных внешних винчестеров DriveStation:

    23:00

    Решение ICY DOCK позволяет установить 2,5-дюймовые HDD и SSD в настольный ПК:

    22:40

    Spire CoolNess — кулер с 200-мм вентилятором, который поможет охладить любой ноутбук:

    20:45

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.10 Beta:

    20:15

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 510 RC3:

    19:50

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1358:

    19:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.11.2009):

    19:00

    I-O DATA анонсировала внешний винчестер и карты расширения с интерфейсом USB 3.0:

    18:35

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b75:

    18:35

    Веб-браузер: Google Chrome v.4.0.223.16 Beta:

    18:10

    Чистильщики: CleanCenter v.2.11.1.1:

    17:45

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.7.1:

    17:20

    Кодеки: DivX v.7.2.1.1:

    16:55

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.6.0.0.81:

    16:30

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.0.140:

    16:05

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.11.01:

    15:40

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.2 Build 78:

    15:15

    Восстановление данных: Encopy v.4.71:

    14:50

    Редакторы: RJ TextEd v.5.7.4:

    14:25

    Утилиты: TransMac v.9.1:

    14:00

    Утилиты: True Launch Bar v.4.42 Beta 1:

    13:35

    Intel немного увеличила отрыв от AMD по объему поставок процессоров: Аналитики видят причину в концентрации AMD на CPU для настольных систем

    13:20

    Графика: Fotosizer v.1.27.0.470:

    13:10

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.11.04:

    12:45

    Скорость чтения SSD A-DATA S596 достигает 250 МБ/с, записи — 180 МБ/с:

    12:30

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.3:

    12:20

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 05\11\2009:

    11:55

    У NVIDIA есть, чем ответить на выход Arrandale?:

    11:50

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.7 (05/11/2009):

    11:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1932 Beta:

    11:05

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.5:

    10:40

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.45:

    10:15

    Утилиты: Process Monitor v.2.8:

    09:50

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.53:

    09:25

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    09:05

    И все-таки NVIDIA разрабатывает x86-совместимый процессор?:

    09:00

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.82:

    08:30

    Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на компанию Intel:

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 ноября):

    08:00

    Freescale попробует предложить модификации процессора для смартбуков в других сегментах:

    08:00

    В коллекции AMP появился новый USB-накопитель в виде медведя:

    07:00

    Почему глава совета директоров GlobalFoundries покинул свой пост?:

    01:50

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