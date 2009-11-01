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    1 ноября 2009

    Ассортимент ASRock пополнится ещё одной системной платой для процессоров AMD AM3:

    22:12

    ASRock делает свою пятую системную плату на чипсете P55 доступной:

    21:05

    Samsung 933HD+ и 2333HD — больше, чем просто мониторы:

    19:45

    Радиаторы ARCTIC RC PRO в два раза снижают температуру оперативной памяти:

    19:00

    MSI CR610 Classic — новая модель «классической» серии ноутбуков:

    16:35

    Результаты первых тестов ATI Radeon HD 5970:

    11:15

    EVGA GeForce GTX 275 CO-OP PhysX Edition: два разных GPU в одной карте расширения:

    09:00

    ViXS оформляет мультимедийный процессор в виде USB-модуля:

    08:00

    Enermax NAPPA: стильный «кожаный» корпус для внешнего накопителя:

    07:00

    В будущем году ASUS попробует повторить успех Eee PC со смартбуками за $180:

    01:00

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