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    15 ноября 2009

    Intel будет использовать в SSD память MLC NAND, позволяющую хранить три бита в одной ячейке:

    23:32

    В первом квартале будущего года ASUS выпустит ноутбук с 3D-экраном размером 17,3 дюйма:

    22:45

    Intel начнет год дебютом квартета CPU Arrandale для ноутбуков массового сегмента:

    21:00

    Миниатюрные SSD PhotoFast G-Monster V4 будут доступны в трех модификациях:

    20:50

    BrailleNote Apex — самая тонкая и легкая «записная книжка» для людей с ограниченным зрением:

    18:37

    В Thanko знают, как сделать глаза красивее с помощью порта USB:

    18:32

    Микроноутбук UMID m1 оказался дешевле, чем ожидалось, но не намного:

    16:58

    Ассортимент CyberPower пополнила тройка ноутбуков на процессорах Core i7:

    13:45

    ICD разрабатывает серию планшетных ПК на платформе NVIDIA Tegra:

    13:10

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