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    27 ноября 2009

    Редакторы: AkelPad v.4.3.6:

    16:20

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 118:

    15:55

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.40:

    15:30

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.25.0:

    15:05

    Безопасность: Watchman v.8.1:

    14:40

    Начались продажи ноутбука на платформе AMD, оснащенного двумя 10-дюймовыми экранами:

    14:28

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:15

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1.4 Build 1125:

    13:50

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.5.316:

    13:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.5 Build 17414:

    13:00

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.26:

    12:35

    Phobya предлагает водоблок для процессоров AMD:

    12:22

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.18:

    12:10

    Флэш-память типа NOR резко подешевеет после перехода на нормы 65 нм:

    12:00

    Настройщики: System Mechanic v.9.5.0.30:

    11:45

    Inbrics анонсирует выпуск MID с ОС Android:

    11:42

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.795:

    11:20

    Чистильщики: CCleaner v.2.26:

    10:55

    Бюджетные NAS-серверы Synology Disk Station DS210j и DS410j :

    10:50

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.30.1954 Beta:

    10:30

    Обновление прошивок для SSD Intel/Samsung:

    10:05

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices (AD1981/AD1984):

    09:40

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:15

    Утилиты: @BIOS v.2.07:

    08:50

    Утилиты: Face-Wizard v.B09.1119.1:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 ноября):

    08:00

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