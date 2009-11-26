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    26 ноября 2009

    В январе 2010 года AOC Europe начнет продажи четырех широкоформатных мониторов со светодиодной подсветкой:

    17:15

    Kanguru Solutions продает «ксерокс для накопителей» начального уровня за $500:

    16:52

    Buffalo готовится выпустить пишущий накопитель Blu-ray с интерфейсом SuperSpeed USB:

    16:38

    Inno3D ставит на «разогнанную» 3D-карту GeForce GT 240 кулер XStriker3:

    16:25

    Elpida начинает поставки памяти DDR2 SDRAM плотностью 2 Гбит с 32-разрядным интерфейсом:

    16:00

    iiyama оснащает 27-дюймовый монитор ProLite четырьмя портами USB:

    15:30

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.1.007.002:

    14:15

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1367:

    13:50

    Конвертеры: HandBrake v.0.9.4:

    13:25

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.05:

    13:00

    В продаже замечена 3D-карта NVIDIA GeForce 310:

    12:40

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.7.0.3:

    12:35

    Резервное копирование: Backup4all v.4.3 Build 175:

    12:10

    Создан первый в мире светодиодный QVGA-дисплей размером 1,1 дюйма:

    11:59

    Запись: BurnAware v.2.4.2:

    11:45

    SSD подешевеют в 2011 году, после освоения более тонких норм техпроцесса :

    11:44

    Аналитики Gartner в который раз исправили свой прогноз объема поставок ПК:

    11:25

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 RC1:

    11:20

    Безопасность: Spyware Doctor v.7.0.0.513:

    10:55

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.5:

    10:30

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.9.4:

    10:05

    Диагностика: SpeedFan v.4.40:

    09:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1439:

    09:15

    ASUS выпускает три модели офисных системных плат на чипсете AMD 760G:

    09:06

    Утилиты: Dead Pixel Tester v.3.00:

    08:50

    SilverStone Grandia GD05: обновлённый корпус для НТРС по более низкой цене:

    08:35

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.32:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 ноября):

    08:00

    KINGMAX выпускает праздничную серию флэш-накопителей Super Stick Mini:

    00:30

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