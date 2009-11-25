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    25 ноября 2009

    Док-станция DeskBook Pro придаст ноутбуку дополнительные возможности:

    23:52

    Основой ноутбука MSI X-Slim X430 стала ультратонкая платформа AMD:

    19:45

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.61:

    16:45

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.24:

    16:20

    Утилиты: Daphne v.1.45:

    15:55

    В МГУ создан самый мощный суперкомпьютер в Восточной Европе:

    15:49

    Медиаплееры: BlazeMedia Pro v.9.0.0.7:

    15:30

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.26:

    15:05

    Утилиты: TrueCrypt v.6.3a:

    14:40

    FTP-клиенты: TurboFTP v.6.00 Build 750:

    14:15

    Графика: WildBit Viewer v.5.6 Beta 2.0:

    13:50

    Утилиты: EarthView v.3.11.2:

    13:25

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.14 Beta:

    13:00

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.7.2:

    12:35

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.2.4.495:

    12:10

    Утилиты: Clipdiary v.2.5:

    11:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.7 Build 2529:

    11:20

    Графика: XnView v.1.97 Beta 4:

    10:55

    Графика: Inkscape v.0.47-3:

    10:30

    Резервное копирование: JaBack v.8.32:

    10:05

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.1120.1:

    09:40

    GIGABYTE первой оснащает плату на чипсете AMD интерфейсами USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с:

    09:18

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.30:

    09:15

    ZOTAC расширяет линейку бесшумных 3D-карт ZONE Edition моделью GeForce GT 220:

    09:00

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    Эргономичная игровая мышь Razer Imperator имеет регулируемые боковые кнопки:

    08:45

    Оптический привод Lite-On iHAS524 способен подписывать компакт-диски:

    08:26

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 ноября):

    08:00

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