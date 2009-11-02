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    2 ноября 2009

    ASRock представила обновлённые неттопы серии ION 330:

    23:00

    Линейку процессоров Intel Xeon пополнила модель W3565, рассчитанная на частоту 3,2 ГГц:

    22:17

    Samsung LD220Z — первый монитор серии Lapfit с сенсорным экраном :

    20:55

    Creative готовит к выпуску непростое устройство для чтения электронных книг на платформе Zii:

    20:33

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.20:

    19:00

    Запись: Blindwrite Suite v.6.3.1.3:

    18:35

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.5c:

    18:10

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.2000.16:

    17:45

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.21.0:

    17:20

    Аналитики ABI Research опасаются, что рынок MID умрет, не родившись:

    17:17

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.30.5:

    16:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.00 Build 1560:

    16:30

    ASUS внедряет в системные платы серии P7P55D поддержку интерфейсов USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с:

    16:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.4:

    16:05

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.1:

    15:40

    Резервное копирование: TurboBackup v.7.3 (Updated):

    15:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.70.2:

    14:50

    Файловые обменники: µTorrent v.2.1 Build 17085 Beta:

    14:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.10 Build 2576:

    14:00

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.4.0:

    13:35

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.1.0:

    13:10

    Настройщики: jv16 PowerTools 2009 v.1.9.1.606:

    12:45

    Мобильные платформы AMD в ближайшие два года — APU с поддержкой DirectX 11 выйдет в 2011 году:

    12:21

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.1.0:

    12:20

    Настройщики: PowerStrip v.3.87:

    11:55

    CSR и Realtek собираются выпустить комбинированные модули Bluetooth v3.0 + HS и 802.11n для ПК и нетбуков :

    11:45

    Диагностика: Real Temp v.3.39 Beta:

    11:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8192u Wireless):

    11:05

    Настольные платформы AMD в ближайшие два года — Leo, Scorpius и Lynx:

    10:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:40

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:15

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant:

    09:50

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 октября по 1 ноября 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 октября по 1 ноября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 октября по 1 ноября 2009 года):

    08:00

    Корпуса Thermaltake Element — теперь и типоразмера Full Tower:

    08:00

    KINGMAX начинает серию Hercules двухканальным набором памяти DDR3-2200:

    07:00

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