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    23 ноября 2009

    40-летие UNIX решили отметить раздачей номерных знаков:

    19:40

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 117:

    18:10

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.2.2.4944:

    17:45

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.4.0 Beta 1:

    17:20

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.7.0:

    16:55

    Процессоры Intel Clarkdale появляются в онлайновой продаже:

    16:51

    Антивирусы: The Cleaner v.6.2.1:

    16:30

    Игровые двухканальные и четырехканальные наборы модулей памяти DDR3 GeIL вошли в серию Black Dragon:

    16:25

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15252:

    16:05

    Графика: Inkscape v.0.47-2:

    15:40

    Мультимедиа: MP3tag v.2.45:

    15:15

    Утилиты: ProduKey v.1.40:

    14:50

    В декабре Nikon выпустит новый портретный объектив?:

    14:44

    Резервное копирование: Backup4all v.4.3 Build 173:

    14:25

    Поставки обновленного чипсета Intel PM55 начнутся через две недели:

    14:01

    Запись: FinalBurner Free v.2.15.0.171:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.172:

    13:35

    Мультимедиа: Replay Music v.3.92:

    13:10

    Pentel использует ультразвук в «цифровом карандаше» airpenDraw:

    13:05

    Запись: Blindwrite Suite v.6.3.1.5:

    12:45

    Запись: CopyToDVD v.4.3.1.6c:

    12:20

    DapTechnology продемонстрировала работу интерфейса IEEE 1394b FireWire на скорости 3,2 Гбит/с :

    12:13

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.249.4 Beta:

    11:55

    Аналитики iSuppli полагают, что время памяти типа DDR3 пришло:

    11:36

    Диагностика: Real Temp v.3.46:

    11:30

    Появится ли в будущем году e-book reader за $100?:

    11:19

    Тестовые приложения: Fraps v.3.0.3:

    11:05

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.55:

    10:40

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.27:

    10:15

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.42.0.820:

    09:50

    Настройщики: SetFSB v.2.2.134.98:

    09:25

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.195.55 для видеокарт NVIDIA:

    09:05

    AOpen XC Mini GP7A-HD: barebone-система на платформе NVIDIA ION:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 ноября 2009 года):

    08:30

    Первые фотографии системной платы MSI H57M-ED65 для процессоров Intel Clarkdale:

    08:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 ноября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 ноября 2009 года):

    08:00

    Нетбук ASUS Eee PC 1201N анонсирован официально, названа цена:

    07:45

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