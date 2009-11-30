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    30 ноября 2009

    Переводчики: TranslateIt! v.8.0:

    18:25

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.6.0.0.86:

    18:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.0.4 Beta:

    17:35

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.62:

    17:10

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.6.8:

    16:45

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.6.1:

    16:20

    Smartbook AG просит за нетбук 2000 евро:

    15:55

    Мультимедиа: Reaper v.3.1415:

    15:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.7:

    15:30

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.26:

    15:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.177:

    14:40

    Производители не верят в будущее MID:

    14:23

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.8:

    14:15

    Teac выпускает тонкий оптический привод с поддержкой Blu-ray для ноутбуков:

    14:01

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.5.36:

    13:50

    Серверы, расположенные под Успенским собором, обогреют дома в Хельсинки:

    13:42

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.2:

    13:25

    Hi-End корпус Thermaltake Level 10 - в продаже по всему миру:

    13:17

    Мультимедиа: Soundbase 2009.11.28:

    13:00

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.0.1:

    12:35

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.05:

    12:10

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.8:

    11:45

    Диагностика: Real Temp v.3.49 Beta:

    11:20

    Неофициальные драйверы для Card Reader Host Controller чипсетов VIA:

    10:55

    Обновление прошивок для медиаплееров TViX:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:05

    Официальные драйверы ForceWare v.195.62 для видеокарт NVIDIA:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 ноября):

    09:15

    В 2011 году процессоры Intel Atom смогут воспроизводить HD-видео в формате 1080p:

    09:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 30 ноября 2009 года):

    08:50

    Игровая гарнитура RAPTOR-GAMING H2 — теперь с интерфейсом USB:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 30 ноября 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 ноября 2009 года):

    08:00

    Century предлагает установить на место FDD два HDD:

    08:00

    A-DATA анонсировала скоростные карты памяти CF633X:

    07:30

    Двухдисковое хранилище Raidsonic ICY BOX IB-2221StU-B предусматривает «горячую замену» дисков:

    07:00

    ASUS заменит BIOS на EFI в системных платах серии P5Q:

    06:00

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