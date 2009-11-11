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    11 ноября 2009

    Фотокамера Ricoh GXR: принципиально новый подход к сменной оптике: Объектив, матрица и процессор изображений впервые объединены в съемный модуль

    22:08

    Выпущен первый в мире модуль памяти объемом 16 ГБ с двумя виртуальными рангами:

    21:47

    Мини-ПК Dell Inspiron Zino HD на платформе AMD появились в продаже до официальной премьеры:

    20:02

    Внешний оптический привод Lite-On eHAU324 записывает диски DVD±R на скорости 24х:

    19:49

    Новый адаптер Sonnet добавляет в систему три порта FireWire 800:

    19:25

    Xilence выпускает процессорный кулер «для всех»:

    19:08

    В 2011 году Mitsubishi начнет производство пленки с нанотекстурой для улучшения ЖК-панелей:

    17:55

    Файловые обменники: Ares Galaxy v.2.1.2:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.2.2:

    16:05

    Первые 32-нанометровые CPU Intel с интегрированными GPU появятся в продаже 10 декабря:

    15:42

    Антивирусы: AVG Free Edition v.9.0.704 Build 1756:

    15:40

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.17.1.165:

    15:15

    Фото дня: ATI Radeon HD 5950:

    14:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.6 Build 2523 Beta:

    14:50

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.3.122:

    14:25

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.5.398:

    14:00

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.96:

    13:35

    Безопасность: Deskman SE v.9.2.1:

    13:10

    Антивирусы: ClamWin v.0.95.3:

    12:45

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 Beta 6:

    12:20

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.1:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.52.02:

    11:30

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.4.15:

    11:05

    Файловые обменники: BitComet v.1.16:

    10:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.4.4:

    10:15

    Стандартизован миниатюрный разъем DisplayPort: Разъем mDP предназначен для мини-ПК и карт расширения

    10:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.4.6:

    09:50

    Игровая мышь Razer Abyssus: простой дизайн и «начинка» последнего поколения:

    09:30

    Общение в сети: Xfire v.1.117:

    09:25

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.24.0:

    09:05

    В краткосрочной перспективе ситуация с Fermi не будет иметь для NVIDIA негативных последствий :

    09:00

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1011:

    08:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1016:

    08:30

    Стали известны технические характеристики системной платы MSI 770-G45:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    08:00

    Matrox анонсировала первую в мире однослотовую 3D-карту с восемью видеовыходами:

    08:00

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