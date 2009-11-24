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    24 ноября 2009

    OCZ и Symwave покажут самую быструю, экономную и маленькую «флэшку» с интерфейсом USB 3.0:

    17:44

    Настройщики: RegRun Security Suite v.6.50:

    15:55

    Интернет и сети: Total Network Inventory v.1.6.7.2:

    15:30

    Дизайнеры новых мышей Elecom вдохновились ложками:

    15:20

    Интернет и сети: LanHelper v.1.92:

    15:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.175:

    14:40

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.688:

    14:15

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.97-6:

    13:50

    Редакторы: RJ TextEd v.5.7.5:

    13:25

    Карты памяти Buffalo RCF-H 600х обеспечивают скорость записи до 90 МБ/с:

    13:15

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.0.9:

    13:00

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.31.1000:

    12:35

    Восстановление данных: Recuva v.1.33.451:

    12:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1586:

    11:45

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.2020.2:

    11:20

    QNAP открывает доступ к системам видеонаблюдения с мобильных телефонов:

    11:19

    Безопасность: Trend Micro RootkitBuster v.2.80.1077:

    10:55

    Мультимедиа: FairStars CD Ripper v.1.30:

    10:30

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.6.0:

    10:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (23.11.2009):

    09:40

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:15

    Первые тесты шестиядерного процессора Intel Core i9:

    09:15

    Ещё три DX11-карты ASUS представлены официально, среди них и EAH5970:

    08:55

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:50

    Acer B243H и B233HU: эргономичные и стильные профессиональные мониторы:

    08:27

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB36XX:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 ноября):

    08:00

    Samsung увеличивает объем внешнего HDD до 2 ТБ и оснащает его интерфейсом eSATA:

    08:00

    Scythe предлагает превратить системный блок в тумбочку:

    07:35

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