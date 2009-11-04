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    4 ноября 2009

    У ELSA есть еще один вариант низкопрофильной 3D-карты GeForce 210:

    23:30

    LaCie представляет Network Space 2 — сетевое хранилище данных с эксклюзивным дизайном:

    22:25

    Грядущие обновления в списке процессоров AMD и уже свершившееся снижение цен:

    22:00

    Сенсорный стол MT-50 размером 100 дюймов по диагонали распознает 50 прикосновений одновременно :

    20:44

    Японский производитель попробует свои силы на рынке SSD с серией Red Panther:

    20:25

    NEC скоро начнет продажи монитора с пониженным энергопотреблением MultiSync LCD175M:

    19:40

    Под маркой be quiet! дебютировали корпусные вентиляторы с ШИМ:

    16:30

    IronKey D200 — USB-накопитель, хорошо защищающий данные:

    16:00

    OWC оснащает внешний пишущий привод Blu-ray четырьмя интерфейсами:

    15:55

    Raptor Gaming готовит к выпуску игровую мышь M3x:

    15:35

    Silicon Power удваивает объем флагманского USB-накопителя LuxMini 920:

    15:00

    Mushkin выпускает серию модулей памяти с медными радиаторами Copperhead:

    14:45

    Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition стал еще лучше:

    12:54

    Super Talent Technology выпускает первый в мире USB-накопитель с интерфейсом USB 3.0:

    12:13

    В Samsung Electronics создана самая тонкая в мире многокристальная микросхема: Южнокорейские специалисты разместили 32 МБ флэш-памяти в микросхеме толщиной 0,6 мм

    11:31

    Аналитики ABI Research верят в светлое будущее персональных роботов :

    09:00

    Micron объединяет 4 Гбит NAND и 2 Гбит LPDDR в одной микросхеме:

    08:00

    AUO показала 2D/3D-дисплей и «электронную бумагу»:

    07:00

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