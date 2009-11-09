  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 ноября 2009

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.11.06:

    19:00

    Графика: Paint.NET v.3.5 Final:

    18:35

    Миниатюрная карта расширения Ralink объединяет интерфейсы 802.11n и Bluetooth 3.0+ HS:

    18:23

    Утилиты: Glary Utilities v.2.17.0.776:

    18:10

    Общение в сети: Trillian v.4.0.119.0:

    17:45

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.5.1:

    17:20

    Мультимедиа: Reaper v.3.14:

    16:55

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.80:

    16:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.7.5:

    16:05

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.3.313:

    15:40

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.6.6:

    15:15

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 17188 Beta:

    14:50

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.79:

    14:25

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.2.4.461:

    14:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.3.0.195.32 Final:

    13:35

    Стыковочная станция ноутбука Gigabyte M1305 оборудована дискретным GPU:

    13:30

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.5.5:

    13:10

    По подсчетам IDC, объем поставок мобильных CPU за квартал вырос на 35,7%:

    12:48

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.85:

    12:45

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.7 (09/11/2009):

    12:20

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 09\11\2009:

    11:55

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.26:

    11:30

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.1.1:

    11:05

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.3.5:

    10:40

    Диагностика: Real Temp v.3.39.2 Beta:

    10:15

    Тестовые приложения: Fraps v.3.0.0:

    09:50

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:25

    Неофициальные драйверы для модемов Agere\LSI:

    09:05

    NVIDIA выпустит GPU с архитектурой Fermi не раньше будущего года:

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 2 по 1 ноября 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 2 по 8 ноября 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 2 по 8 ноября 2009 года):

    08:00

    Visioneer Strobe 500 — настольный и мобильный сканер одновременно:

    08:00

    Lenovo ThinkCentre A70z — моноблочный ПК для работы:

    07:00

    Aquatica обеспечивает камере Nikon D300s возможность съемки на глубинах до 130 м:

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018