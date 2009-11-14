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    14 ноября 2009

    Интернет и сети: антиспам-шлюз Halon VSP:

    18:501

    Новый словарь МультиЛекс 7 для ПК:

    18:25

    Mandriva представляет Mandriva Linux 2010:

    18:00

    HP представила новые продукты, решения и услуги:

    17:35

    Dr.Web - единственный антивирус, который лечит новую модификацию BackDoor.Tdss.565:

    17:10

    Резервное копирование: Acronis Backup & Recovery 10:

    16:45

    Норд Телеком запускает сервис по онлайн-подписке на новые антивирусы Panda 2010:

    16:20

    Настройщики: Fresh UI v.8.44:

    15:55

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.2010.11:

    15:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.5.0:

    15:05

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.8:

    14:40

    Антивирусы: The Cleaner v.6.2.0:

    14:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.1.2:

    13:50

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.94:

    13:25

    Веб-браузеры: Google Chrome v.3.0.195.33 Final:

    13:00

    Файловые обменники: Vuze v.4.3.0.0:

    12:35

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0 Build 17273 Beta:

    12:10

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.10 Build 2994:

    11:45

    CD/DVD: Virtual CD v.10.0.0.3:

    11:20

    Карточки microSD стали дешевле чипов, которые в них используются:

    11:00

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Windows 7):

    10:55

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 14\11\2009:

    10:30

    Графика: XnView v.1.97 Beta 3:

    10:05

    Sigma определилась с датой начала продаж и ценой объектива 70-300mm F4-5.6 DG OS для камер Sony и Pentax:

    10:00

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.1.0.145:

    09:40

    Безопасность: Online Armor Free v.4.0.0.10:

    09:15

    Аналитики DisplaySearch предсказывают дефицит ЖК-панелей:

    09:00

    Диагностика: Real Temp v.3.40:

    08:50

    Драйверы для USB3-контроллеров Sony/Nec:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 ноября):

    08:00

    Windows 7 проигрывает Windows XP по времени автономной работы нетбуков:

    08:00

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