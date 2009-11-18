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    18 ноября 2009

    TPQ-1200: первый блок питания Antec мощностью 1,2 кВт:

    22:07

    Кому и для чего понадобились быстрые твердотельные хранилища объемом сотни терабайт?:

    21:07

    Планы AMD на ближайшие два года: Danube, Nile, Leo, Bulldozer, Zambezi и другие:

    18:57

    Обновлен разъем DisplayPort «для внутреннего употребления»:

    18:18

    У Hitachi готово третье поколение внешних накопителей объемом 2 ТБ:

    17:55

    Sun Ray Software 5 — новые возможности виртуализации рабочих мест :

    17:27

    3D-карта NVIDIA GeForce GT 240 представлена официально:

    17:12

    Мультимедиа: Reaper v.3.141:

    15:00

    Омбудсмен упрекнул Еврокомиссию за ошибки в деле Intel:

    14:15

    Утилиты: Process Hacker v.1.7:

    14:00

    В 2010 году Intel обещает выпустить процессор для суперкомпьютеров:

    13:30

    Утилиты: AceMoney v.3.17.2:

    13:00

    Carl Zeiss встроит процессоры в объективы для камер Nikon:

    12:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.38:

    12:00

    Intel доминирует в списке самых быстрых суперкомпьютеров мира:

    12:00

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.9:

    11:00

    Обновление драйверов для кард-ридеров Ricoh:

    10:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (802.11g Wireless):

    09:00

    AMD надеется скоро на порядок увеличить поставки 3D-карт Radeon HD 5800:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    08:00

    AMD представляет новый флагман — DX11-карту ATI Radeon HD 5970 с двумя GPU:

    08:00

    Zgate 2.0: контроль web-почты, социальных сетей и интернет-мессенджеров:

    07:17

    У Rapid Bridge готова самая маленькая в мире подсистема USB 2.0/3.0 PHY:

    07:00

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