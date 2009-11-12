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    12 ноября 2009

    В Intel создано устройство для чтения печатных текстов вслух:

    21:33

    Nokia начнет продажи нетбука Booklet 3G через три дня:

    20:42

    Создан ARM-процессор, способный декодировать HD-видео в формате 1080p:

    20:25

    Wistron оснастит карманное устройство гибким экраном из «электронной бумаги»:

    18:40

    AMD и Intel уладили все разногласия за 1,25 млрд. долл. отступных:

    18:07

    Медиаплееры: MPlayer (2009-11-11):

    16:05

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.30.1004 Beta:

    15:40

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.95.3:

    15:15

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1583:

    14:50

    Утилиты: Directory Snoop v.5.10:

    14:25

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.7.0.0:

    14:00

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 130027:

    13:35

    Microsoft: SyncToy v.2.1 для Windows XP:

    13:10

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.40:

    12:45

    Резервное копирование: Backup4all v.4.3 Build 169:

    12:20

    Дизайнер предложил делать ноутбуки из макулатуры:

    11:55

    Утилиты: Parted Magic v.4.6 RC1:

    11:55

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15220:

    11:30

    AMD рассчитывает сделать ключевой бизнес прибыльным в 2010 году:

    11:05

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b51:

    11:05

    Диагностика: MVSoft PC Information v.2.3:

    10:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.32 Build 259:

    10:15

    Интернет и сети: Networx v.5.06:

    09:40

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.5.0.0 Build 1111:

    09:15

    G.Skill представляет Falcon II — второе поколение скоростных твердотельных накопителей:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Samsung:

    08:50

    Поставки коммуникатора Nokia N900 начались по всему миру, включая Россию:

    08:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 ноября):

    08:00

    Почти окончательные спецификации ATI Radeon HD 5970:

    08:00

    Самый быстрый в мире цветной офисный принтер Dell печатает почти полсотни листов в минуту:

    07:00

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