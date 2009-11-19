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    19 ноября 2009

    Sharkoon выпускает плату расширения и док-станцию с поддержкой USB 3.0:

    22:44

    Transcend выпускает производительный внешний винчестер StoreJet 35T:

    21:02

    VIA Technologies продолжает ощущать неконкурентную обстановку, но надеется на лучшее:

    19:52

    ViewSonic расширяет линейку мобильных ПК:

    19:37

    AMD анонсировала выпуск ценных бумаг на полмиллиарда долларов:

    19:21

    Выпущен самый маленький в мире микроконтроллер с поддержкой USB и емкостных сенсоров:

    18:22

    Fujitsu представляет концепт нулевого клиента:

    18:19

    Утилиты: WinSnap v.3.1.4:

    18:10

    Apricorn предлагает простой способ замены накопителя в ноутбуке:

    18:05

    Восстановление данных: R-Studio v.5.1 Build 130031:

    17:45

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.9.911.3589:

    17:20

    Установщики: Ashampoo UnInstaller v.4.03:

    16:55

    MSI одной из первых представляет свой вариант DX11-карты Radeon HD 5970:

    16:36

    Графика: High Quality Photo Resizer v.5.02:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (18.11.2009):

    16:05

    Новые MCU PIC32 оснащены интерфейсами Ethernet, CAN и USB:

    16:00

    ЖК-панели с системами подсветки на светодиодах станут доминировать через два года:

    15:40

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.10:

    15:40

    Настройщики: WindowsBlinds v.7.0:

    15:15

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.01 Build 1584:

    14:50

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.5.5:

    14:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:00

    Веб-браузеры: Google Chrome v.4.0.249.0 Beta:

    13:35

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.6.4.165:

    13:10

    Palit оснащает 3D-карту GeForce GT240 Sonic 1 ГБ памяти GDDR5 и повышает тактовые частоты:

    13:00

    Редакторы: Amaya v.11.3 Pre-Release 1:

    12:45

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.5.6.65:

    12:20

    Утилиты: Parted Magic v.4.6:

    11:55

    BenQ выпускает черно-белую «электронную книгу» и обещает в будущем году выпустить цветную:

    11:35

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.0:

    11:30

    Iceotope представила первый сервер, охлаждаемый погружением в жидкость: Затраты ВЦ на охлаждение можно снизить на 93%

    11:09

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.1.5:

    11:05

    Мини-ПК ViewSonic VOT550 способен читать диски Blu-ray: ViewSonic расширяет линейку мини-ПК моделями VOT530 и VOT550

    10:40

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.10:

    10:40

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.0.12:

    10:15

    Фото дня: 3D-карта семейства GeForce на базе NVIDIA Fermi:

    09:55

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.6.4:

    09:50

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.6:

    09:25

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1435:

    09:05

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.15:

    08:45

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.1 Build 1003:

    08:30

    Обновление прошивок для медиа-плееров RIXID:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 ноября):

    08:00

    ASUS готовит к выпуску «экстремальную» версию системной платы Maximus III:

    07:28

    Новые сканеры Pandigital сканируют фотографии, негативы и слайды:

    07:00

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