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    3 ноября 2009

    Представлена серия процессоров VIA Nano 3000 для ноутбуков и моноблочных ПК:

    22:50

    Настройщики: SuperRam v.6.11.2.2009:

    19:25

    Enermax предлагает владельцам HTPC беспроводную клавиатуру с трекболом:

    19:16

    Настройщики: PCBoost v.3.11.2.2009:

    19:00

    Набор модулей памяти Transcend DDR3 1333 МГц рассчитан на использование с процессорами Intel Core i5 и i7:

    18:38

    Настройщики: Throttle v.6.11.2.2009:

    18:35

    Настройщики: GameGain v.2.11.2.2009:

    18:10

    Настройщики: PCMedik v.6.11.2.2009:

    17:45

    Утилиты: Capture .NET v.6.9.3592:

    17:20

    WD S25 — известный производитель оснащает HDD типоразмера 2,5 дюйма интерфейсом SAS:

    17:05

    Утилиты: WindowsGuard v.7.0.2:

    16:55

    GELID Tranquillo — тихий кулер для CPU с четырьмя тепловыми трубками:

    16:47

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.7.1801:

    16:30

    Диагностика: Rainmeter v.1.1:

    16:05

    Графика: Paint.NET v.3.5 Beta 4:

    15:40

    Carl Zeiss выпускает умеренно широкоугольный объектив для камер Canon:

    15:18

    Эмуляторы: MAME v.0.135s:

    15:15

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:50

    Утилиты: GoodSync v.8.0.5.7:

    14:25

    Редакторы: AkelPad v.4.3.5:

    14:00

    Подробности о GeForce GT 240:

    13:55

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.9.6:

    13:35

    Samsung и Toshiba подтвердили свое лидерство в производстве флэш-памяти типа NAND:

    13:14

    Мультимедиа: MP3tag v.2.44f Beta:

    13:10

    iXBT TV: Видео-интервью с Darragh O'Toole (Creative): Не пропустите сегодняшний выпуск проекта iXBT TV

    12:59

    Легкий USB-накопитель Handy Steno AH127 можно использовать, как модный аксессуар:

    12:53

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.6.1.3:

    12:45

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.2.5:

    12:20

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.3.01:

    11:55

    Arasan Chip Systems выпустила контроллеры CompactFlash 4.1:

    11:53

    Медиаплееры: QT Lite v.3.0.1:

    11:30

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.2 Build 17020:

    11:05

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1433:

    10:40

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.6.5:

    10:15

    Диагностика: PC Wizard 2009 v.1.911:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:25

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    09:05

    ELSA выпустила 3D-карту для слота PCI Express x1 на процессоре NVIDIA:

    09:00

    Noctua назвала имя достойного преемника процессорного кулера NH-U12P:

    09:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:45

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:30

    Официальные драйверы ForceWare v.195.39 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 ноября):

    08:00

    3M показала, как можно формировать объемные изображения с помощью ЖК-панели:

    08:001

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