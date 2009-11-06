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    6 ноября 2009

    Общение в сети: AIM v.7.1.2.18 Beta:

    19:00

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.5.6:

    18:35

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.31926:

    18:10

    Состоялась презентация геймерского корпуса Antec LanBoy Air:

    18:05

    В продаже замечена игровая мышь Ozone Smog: лазерные глаза и керамические ноги:

    17:59

    Утилиты: Asynx Planetarium v.2.60:

    17:45

    Чистильщики: WashAndGo v.11w:

    17:20

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.5:

    16:55

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.4.0:

    16:30

    Фото дня: DX11-карта Radeon HD 5870 с 2 ГБ памяти:

    16:20

    Утилиты: Foxit Reader v.3.1.3 Build 1030:

    16:05

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.86b:

    15:40

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.63:

    15:15

    Мультимедиа: J. River Media Center v.14.0.94:

    14:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.2 Build 4535:

    14:25

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.21.4846:

    14:00

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.4.0:

    13:35

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.20:

    13:10

    Веб-браузеры: Flock v.2.5.5:

    12:45

    Утилиты: Money Manager Ex v.0.9.5.0:

    12:20

    Проявились последствия дефицита GPU AMD:

    12:12

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.00 Build 1582:

    11:55

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.7:

    11:30

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.1.2 Build 1284:

    11:05

    Представлен первый вариант Radeon HD 5750 с пассивным охлаждением:

    10:50

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0 RC1:

    10:40

    Файловые обменники: Vuze v.4.2.0.9b47:

    10:15

    Утилиты: HDD Observer v.3.6:

    09:50

    Новые драйверы для SATA/RAID-контроллеров Marvell MV61xx:

    09:25

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:05

    Ультратонкий ноутбук Dell Adamo XPS анонсирован официально:

    09:00

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    08:45

    Официальные драйверы ForceWare v.195.39 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 ноября):

    08:00

    Toshiba первой выпускает HDD типоразмера 1,8 дюйма объемом 320 ГБ:

    08:00

    Atheros выпускает самые маленькие в мире контроллеры Gigabit Ethernet и Fast Ethernet:

    07:00

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