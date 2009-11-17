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    17 ноября 2009

    Фоторамка Parrot Specchio обзавелась старшей сестрой по имени Grande Specchio :

    22:50

    Hikari готовит к выпуску фоторамку-планшет iFrame с ОС Android:

    22:15

    Универсальный ШИМ-контроллер Zalman поддерживает ручной и автоматический режимы:

    22:00

    Addonics Mini NAS — компактное сетевое хранилище данных для одного накопителя:

    19:00

    Рынок 3D-карт ожил, и AMD пока впереди, полагают аналитики Jon Peddie Research:

    18:50

    Гибридная системная плата DFI HB P45-ION-T2A2 представлена официально:

    17:46

    Установщики: Inno Setup v.5.3.6:

    17:20

    «1С-Битрикс: Внутренний портал учебного заведения»:

    17:07

    Каталогизаторы: All My Movies v.5.7 Build 1288:

    16:55

    Файловые менеджеры: FreeCommander v.2009.02a:

    16:30

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.76.01:

    16:05

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.6.7:

    15:40

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.6.0.0.84:

    15:15

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.5.315:

    14:50

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.1.1:

    14:25

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.20.0.1022:

    14:00

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.1:

    13:35

    Первый цифровой KVM-удлинитель ATEN :

    13:29

    Интернет и сети: Hyena v.8.0:

    13:10

    Чистильщики: Complete Cleanup v.5.07:

    12:45

    iXBT TV: Видео-интервью с Михаилом Семёновым (Panasonic) о новых телевизорах Viera : Не пропустите сегодняшний выпуск проекта iXBT TV

    12:28

    Утилиты: doPDF v.6.3.311:

    12:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.160:

    11:55

    Настройщики: Super Utilities v.9.8.1:

    11:30

    Архиваторы: WinRAR v.3.91 Beta 1:

    11:05

    Утилиты: PicPick v.2.1.4:

    10:40

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.74-1:

    10:15

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.7 (17/11/2009):

    09:50

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.1104.1:

    09:25

    Диагностика: Real Temp v.3.42:

    09:05

    Transcend выпускает новую серию карт памяти CompactFlash для владельцев цифровых камер:

    08:58

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0 Beta 1:

    08:45

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:30

    ARCTIC COOLING анонсировала кулер для видеокарт Accelero TWIN TURBO Pro:

    08:25

    Обновление прошивок для медиаплееров TViX:

    08:15

    Стали известны планы Lenovo по выпуску нетбука на основе платформы Pine Trail:

    08:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    08:00

    Kingston представляет более доступный набор памяти HyperX DDR3-1600 объёмом 12 ГБ:

    07:40

    Мониторы Hyundai W220S и W240S способны создавать трёхмерное изображение:

    07:15

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