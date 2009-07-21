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    21 июля 2009

    PowerColor добавляет в серию Go! Green две 3D-карты с портами HDMI:

    23:32

    Беспроводные фоторамки Toshiba обеспечивают доступ к онлайновым ресурсам:

    23:12

    Samsung первой начинает массовый выпуск памяти DDR3 плотностью 2 Гбит по нормам 40 нм:

    22:56

    Evercool Armor HDD Cooling Box — корзина для жестких дисков с охлаждением:

    22:31

    Серверы IBM на процессорах нового поколения выйдут в первой половине 2010 года:

    22:11

    Фото и параметры первых адаптеров компании Mushkin на GPU ATI Radeon:

    20:26

    Кодеки: AC3Filter v.1.62b:

    16:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.62.1:

    16:05

    GeIL представила «зеленые» модули памяти DDR3 PC3-8500 и PC3-10660:

    15:40

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.9.6:

    15:40

    Графика: TwistedBrush v.16.01:

    15:15

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.9.4:

    14:40

    Архиваторы: ZipGenius v.6.1.0.1010:

    14:15

    Чистильщики: HDCleaner v.3.192 Beta:

    13:50

    Microsoft выпустила Service Pack 2 для Office 2008 for Mac :

    13:34

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r5104:

    13:25

    Настройщики: Vista Manager v.3.0.3:

    13:00

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 102:

    12:35

    Toshiba переходит на сторону тёмной силы Blu-ray и собирается выпустить BD-плеер:

    12:27

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (20/07/2009):

    12:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.07.2009):

    11:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.86 Build 4237:

    11:20

    AMD опережает рынок по показателю роста, считает аналитик:

    11:18

    Переход на 34-нанометровую флэш-память поможет Intel выпустить более дешевые и емкие SSD:

    10:57

    Архиваторы: WinRAR v.3.90 Beta 5:

    10:55

    Графика: JetPhoto Studio v.4.5:

    10:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.07.20:

    10:05

    Эмуляторы: MAME v.0.133s:

    09:40

    Диагностика: CPU-Z v.1.52:

    09:15

    Обновление драйверов для WiFi-модулей RealTek (RTL8190/RTL8192E Wireless):

    08:50

    Первая «флэшка» объемом 256 ГБ: много места, но медленно и дорого:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetLink:

    08:25

    Intel снижает цены на настольные процессоры:

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    08:00

    Специалисты OmniVision создали для мобильных ПК очень тонкий датчик изображения: Первый в отрасли датчик с интерфейсом MIPI, поддерживающий разрешение VGA

    02:18

    Scythe представляет крепеж MSMC для кулеров и расширяет совместимость решений под сокеты LGA-1156 и LGA-1336:

    00:52

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