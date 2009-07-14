  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 июля 2009

    Вместительный корпус Nexus Edge предусматривает установку СВО:

    22:50

    IronKey S200 — единственный USB-накопитель, прошедший тесты FIPS 140-2 Security Level 3 :

    22:29

    USB-концентратор Apacer PH250 позволяет связать два ПК:

    21:59

    Новый драйвер GeForce GTX 285 для Mac увеличивает производительность в играх на 20%:

    21:21

    WhipTail Technologies поставляет «самые ёмкие, 6-ТБ SSD, для корпоративных клиентов»:

    18:34

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.5.1:

    17:35

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.2.1:

    17:10

    Разработчики получили новые бета-версии Mac OS X Leopard 10.5.8 и Snow Leopard Server:

    17:09

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.4.1:

    16:45

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.42:

    16:20

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3720:

    15:55

    MSI R4890 Cyclone SOC — ускоритель с 1-ГГц GPU и 10-см тихим кулером:

    15:52

    Epson Stylus Photo Т50 — фотопринтер для домашней печати:

    15:34

    Мультимедиа: Konvertor v.3.72 Beta 2:

    15:30

    Seagate поставляет самый быстрый, надёжный и ёмкий 600-ГБ HDD Cheetah 15K.7:

    15:25

    Настройщики: Fresh UI v.8.36:

    15:05

    Утилиты: SUMo v.2.6.2:

    14:40

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.39:

    14:15

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009 v.12.9796:

    13:50

    Внешний оптический привод Logitec LDR-PME8U2L оценят владельцы нетбуков:

    13:39

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.7.1.186:

    13:25

    Винчестер, который не боится падений с трехметровой высоты, и еще две новинки Hitachi GST:

    13:12

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.32:

    13:00

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.5.0.19:

    12:35

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.1.5.0:

    12:10

    Архиваторы: ZipGenius v.6.1.0.1002:

    11:45

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.3.5:

    11:20

    GlobalFoundries видит потенциал улучшения производства чипов из пластин диаметром 300 мм: GlobalFoundries говорит о повышении эффективности и сокращении потерь в полупроводниковом производстве

    11:11

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.32:

    10:55

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (14/07/2009):

    10:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 14\07\2009:

    10:05

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.73 Beta 4:

    09:40

    Мультимедиа: MP3tag v.2.43b Beta:

    09:15

    В августе Acer выпустит нетбук с ОС Android и Windows XP:

    09:00

    Диагностика: PC Wizard 2009 v.1.88:

    08:50

    Утилиты: @BIOS v.2.06:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июля):

    08:00

    Новый график выпуска процессоров Intel:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018