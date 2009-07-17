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    17 июля 2009

    В последней сборке Snow Leopard изменен интерфейс QuickTime X:

    21:24

    Apacer представила модули памяти DDR3 для Apple Mac Pro, оснащённые температурными датчиками:

    19:55

    Apple выпустила iMovie 8.0.4 :

    19:00

    MSI подкрепила «классическую» серию ноутбуков моделями CX600 и CR600:

    16:11

    Интернет и сети: MDaemon v.10.1.1:

    15:30

    Logitec обещает выпустить внешний накопитель объемом 1,5 ТБ:

    15:29

    Общение в сети: ooVoo v.2.2.0.62:

    15:05

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.9 Build 1152:

    14:40

    Чистильщики: CleanCenter v.2.7.1.1:

    14:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.51.00:

    13:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.716:

    13:25

    Общение в сети: Trillian v.3.1.13.0:

    13:00

    Запись: Nero Burning Rom v.9.4.13.2c:

    12:35

    Чистильщики: WashAndGo v.11o:

    12:10

    DFI готовит к выпуску системную плату семейства Blood Iron на чипсете G41:

    11:47

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.199:

    11:45

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.4.1:

    11:20

    3D-карта ASUS ROG MATRIX GTX 285: тише и быстрее:

    11:17

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.10:

    10:55

    KINGMAX Super Stick MASK — USB-накопитель в железной маске:

    10:45

    Утилиты: PicPick v.2.0.1:

    10:30

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.31:

    10:05

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.6.0.34:

    09:40

    Веб-браузер: Google Chrome v.3.0.193.1 Beta:

    09:15

    Настройщики: UltraMon v.3.0.6 Beta:

    08:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (16.07.2009):

    08:25

    Настройщики: NiBiTor v.5.1:

    08:00

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