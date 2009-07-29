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    29 июля 2009

    Belkin выпустила проводной пульт для iPod shuffle 3G:

    23:44

    Завтра Nikon представит две зеркальные камеры и два объектива?:

    18:28

    CD/DVD: PowerISO v.4.5:

    17:45

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.97 Build 726:

    17:20

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.22:

    16:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.406a1617:

    16:30

    Corsair выпускает быстрые модули памяти Dominator GT для процессоров AMD Phenom II:

    16:25

    Acer Aspire 1810T «Time Line» — интересный нетбук с экраном 11,6 дюймов за 499 евро:

    16:21

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.2.12:

    16:05

    Silicon Power тоже предлагает DRAM-память DDR3 1333/1066 с термосенсорами для серверных систем:

    15:49

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.1 Build 1000:

    15:40

    Веб-браузеры: Flock v.2.5.1:

    15:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.27.1000:

    14:50

    Мультимедиа: Soundbase 2009.07.28:

    14:25

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.2.1:

    14:00

    Безопасность: Privatefirewall v.6.1:

    13:35

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.9.223:

    13:10

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.4.0:

    12:45

    Globalfoundries назвала первого стратегического заказчика 40-нанометровых микросхем, и это — не AMD:

    12:38

    Пара 3D-ускорителей Club 3D Radeon HD 4650 получила пассивное охлаждение:

    12:21

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.22:

    12:20

    HDD для настольных ПК и серверов Samsung Spinpoint F3 — терабайт на двух пластинах:

    12:12

    Интернет и сети: VisualRoute v.13.1d:

    11:55

    Общение в сети: Xfire v.1.112:

    11:30

    Super Talent выпускает самый маленький в мире USB-накопитель объемом 32 ГБ:

    11:07

    Редакторы: Notepad2 v.4.0.22:

    11:05

    Запись: BurnAware v.2.3.8:

    10:40

    Fujifilm использует датчик изображения Super CCD EXR в «суперзуме» FinePix S200EXR:

    10:32

    Чистильщики: CCleaner v.2.22:

    10:15

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.1.0.447:

    09:50

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2009-07-28:

    09:25

    Тестовое ПО: Opti Drive Control v.1.30:

    09:05

    Утилиты: Native Specialist v.1.5.0727:

    08:45

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.13:

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.17.01:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июля):

    08:00

    Первое фото 3D-карты AMD Radeon HD 4860 на 40-нанометровом GPU:

    08:00

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