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    4 июля 2009

    Дебют четырехъядерных процессоров AMD Opteron (Suzuka) прошел тихо:

    20:04

    «Легкий» нетбук NEC LaVie Light Lui весит 1,32 кг:

    19:39

    iPhone имеет уязвимость в механизме работы с SMS:

    19:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8.3 Build 15772:

    17:35

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.5.6:

    17:10

    Графика: Inkscape v.0.47 pre0-1:

    16:45

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.5.88:

    16:20

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2009 v.2.5.0:

    15:55

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.3:

    15:30

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.9.40:

    15:05

    Резервное копирование: FBackup v.4.2.144:

    14:40

    Графика: XnView v.1.96.2:

    14:15

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.3.6 RC2:

    13:50

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.4.1:

    13:25

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.9.05:

    13:00

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.20:

    12:35

    Мультимедиа: Reaper v.3.05:

    12:10

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.1.4.0:

    11:45

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.53:

    11:20

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.2:

    10:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.2 Build 7058:

    10:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.2.6.1:

    10:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.560 Build 2512:

    09:40

    Утилиты: S.M.A.R.T. Assistant v.1.3.0.25:

    09:15

    Sapphire удваивает объем памяти 3D-ускорителя Radeon HD 4890 Vapor-X:

    09:10

    Настройщики: GMABooster v.2.0c:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:00

    Thermaltake ставит в тихий кулер для 3D-карт два 120-миллиметровых вентилятора :

    01:13

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