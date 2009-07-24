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    24 июля 2009

    Компактный внешний привод Marshal MAL-BDP02U2 записывает диски Blu-ray:

    20:05

    Корпус для ПК Enermax Staray — первый пример применения вентиляторов Apollish:

    19:18

    Apple выпустила обновленный пакет Final Cut Studio:

    19:16

    Нетбуки Manli iii M1 и M3:

    18:47

    Интернет и сети: WinGate v.6.6.2 Build 1315:

    17:45

    Утилиты: Active KillDisk v.5.1:

    17:20

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    16:55

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.2 Build 16080:

    16:30

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.7.5.0.15:

    16:05

    A-DATA выпускает быструю карту памяти — SDHC Class 10 Turbo :

    15:50

    Медиаплееры: Miro v.2.5:

    15:40

    Scythe Slot Rafter — необычное расширение возможностей ПК за счет PCI:

    15:23

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.6.0.3.6 Beta:

    15:15

    Веб-браузер: Google Chrome v.3.0.195.1 Beta:

    14:50

    Утилиты: PicPick v.2.0.2:

    14:25

    Утилиты: DriverMax v.5.1:

    14:00

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.12.245:

    13:35

    IEEE 802.11n утратит статус «Draft» и станет официальным уже совсем скоро :

    13:11

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.5.20.520:

    13:10

    Настройщики: UltraMon v.3.0.7 Beta:

    12:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6432:

    12:20

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.1.0:

    11:55

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.76:

    11:45

    Утилиты: XPize v.5.0 Beta 4:

    11:30

    Мультимедиа: Soundbase 2009.07.22:

    11:05

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.5.20.300:

    10:40

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.0.25:

    10:15

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.12.152:

    09:50

    Настройщики: SetFSB v.2.2.127.93:

    09:25

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    09:05

    У Larrabee будет два HD-декодера:

    09:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:30

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.190.38 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июля):

    08:00

    Смартбук NVIDIA получил имя «Светлячок»:

    08:00

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