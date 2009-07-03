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    3 июля 2009

    Zalman CNPS9900-NT — обновленный процессорный кулер CNPS9900 для Core i7:

    18:14

    Thermaltake ProWater PW880i — производительная СВО с частичным наружным размещением:

    17:38

    Gainward готовит «зеленые» варианты 3D-карты GeForce GTS 250:

    16:54

    Silicon Power выпустила энергоэкономичные наборы памяти DDR3-1333/1066 для Intel Core i7 и AMD AM3 :

    15:53

    MSI 760GTM-P33 — системная плата размера micro-ATX с неплохими возможностями:

    15:21

    Intel Calpella и Windows 7 уменьшат спрос на ноутбуки?:

    12:00

    Apple предупреждает о возможности перегрева iPhone:

    11:56

    Лишь каждый сотый ноутбук в этом году получит SSD:

    11:00

    HP ставит в рабочие станции шестиядерные процессоры AMD Opteron серии 2400:

    10:00

    Alienware выпускает игровой монитор OptX AW2210:

    09:00

    Контроллер вентиляторов NZXT Sentry 2 не имеет кнопок и ручек :

    08:00

    Bridgestone становится производителем быстрой электронной бумаги для устройств E-Book Reader:

    00:22

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