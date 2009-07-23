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    23 июля 2009

    Intel пытается оспорить миллиардный штраф Еврокомиссии:

    23:05

    Garmin-Asus nuvifone M20 — коммуникатор с навигационными талантами:

    18:27

    RIM выпустит BlackBerry Desktop Manager for Mac:

    17:57

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.36:

    16:45

    FTP-серверы: Serv-U v.8.1.0.3:

    16:20

    Что показали первые тесты производительности 34-нанометровых SSD Intel X25-M?:

    16:14

    BIOSTAR T-Series TA785GE 128M — недорогая системная плата с ATI Radeon HD 4200:

    16:04

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.9:

    15:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4482:

    15:30

    Резервное копирование: O&O DiskImage v.4.0.98:

    15:05

    Canon Hybrid IS — первый в мире стабилизатор изображения для объектива, компенсирующий два типа движений камеры:

    14:50

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.1:

    14:40

    В Японии созданы карточки microSD с функцией WLAN:

    14:24

    Безопасность: WinPatrol v.16.1.2009:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.6.9 Beta:

    13:50

    Чистильщики: Driver Sweeper v.2.0.5:

    13:25

    Графика: Inkscape v.0.47 pre1-1:

    13:00

    Point of View выпускает нетбук на NVIDIA ION:

    12:44

    Intel Atom N270 останется основным процессором нетбуков до конца года:

    12:38

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.51.01:

    12:35

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.4.53:

    12:10

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.9:

    11:45

    Skype 2.8 для Mac получил возможность показа рабочего стола собеседнику:

    11:24

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1530 Beta:

    11:20

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 Beta 1:

    10:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.7.3.190:

    10:30

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.4.0200:

    10:05

    Запись: VSO Inspector v.2.0.1.5:

    09:40

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.74:

    09:15

    MOSAID поставляет пробные образцы очень быстрой флэш-памяти HLNAND:

    09:00

    Утилиты: UPS Assistant v.2.0.2.54:

    08:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.186.30 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:00

    Silicon Image добавляет в свои продукты поддержку HDMI 1.4:

    08:00

    У Swiftech тоже готов водоблок для нового варианта NVIDIA GeForce GTX 295:

    02:41

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