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    16 июля 2009

    Pod to Mac 3.0 поможет перенести музыку из iPod в Mac:

    22:59

    iPhone OS 3.1 Beta 2 позволяет производить контроль отладки приложений по Wi-Fi:

    22:43

    AMP предлагает модернизировать нетбуки с помощью SSD SaberTooth:

    17:46

    Apple может предложить антибликовые дисплеи в виде опции при покупке Mac :

    17:23

    Портативные HDD Verbatim SureFire FW800/USB2 — новый уровень скорости по доступной цене:

    17:21

    EVGA InterView 1700 — весьма интересный двойной монитор, который можно не только поворачивать, но и складывать:

    15:46

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.12 Build 007:

    14:40

    Медиаплееры: Apple iTunes v.8.2.1.6:

    14:15

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.5.8:

    13:50

    Общение в сети: AIM v.6.9.17.2:

    13:25

    Контроллер SATA-III убирают с плат на наборе системной логики Intel P55:

    13:05

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.392 Build 1598:

    13:00

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.7.2.188:

    12:35

    USB-накопитель Super Talent Luxio: 128 ГБ флэш-памяти и кожаный чехол за $350 :

    12:32

    Apple выпустила iTunes 8.2.1:

    12:22

    AMD добавила в портфолио три энергоэкономичных 6-ядерных процессора Opteron HE :

    12:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2486 Beta:

    12:10

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 6 v.6.30:

    11:45

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.36:

    11:20

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.10:

    10:55

    Аналитики iSuppli предсказали сокращение поставок ПК, первое с 2001 года:

    10:52

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.07.15:

    10:30

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.0.2:

    10:05

    Диагностика: System Analyser v.5.3w:

    09:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1784 Beta:

    09:15

    NVIDIA заподозрили в подтасовке с целью превзойти AMD:

    08:55

    Утилиты: StatWin v.7.9.1:

    08:50

    Подставка для ноутбука Akasa Everest оборудована вентилятором и четырьмя портами USB:

    08:30

    Диагностика: Real Temp v.3.30 RC12:

    08:25

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.6.1:

    08:00

    Coolink SWiF2 — усовершенствованные вентиляторы типоразмеров 80, 92 и 120 мм:

    07:52

    Трио оптических приводов LG с поддержкой Blu-ray появляется в Европе:

    01:50

    Процессоры AMD Athlon II X4 Propus 600 будут иметь TDP всего 45 Вт:

    00:34

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