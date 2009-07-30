  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 июля 2009

    Ricoh GR Digital III — компактная камера с широкоугольным светосильным объективом :

    21:58

    Nikon выпускает объектив для профессиональной фотосъемки AF-S Nikkor 70-200 mm F/2,8G ED VRII:

    20:12

    Apple удвоила емкость Time Capsule:

    19:57

    Intel опровергла слухи об отсрочке выпуска новых процессоров Atom:

    19:43

    Два набора для сборки ПК MiniPC: один — на базе Atom, второй — на Core 2 Duo:

    18:31

    Cетевое хранилище Thecus N0503 ComboNAS поддерживает HDD двух типоразмеров :

    15:53

    Графика: HyperSnap-DX v.6.61.03:

    13:25

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.6.9.1391:

    13:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.87.1.3:

    12:35

    D3000 — самая простая и доступная цифровая зеркальная камера в каталоге Nikon:

    12:20

    Утилиты: PECompact v.3.02:

    12:10

    ASUS и Acer притормозили выпуск новых нетбуков:

    12:04

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.105:

    11:45

    Nikon обновила объектив для DSLR, охватывающий диапазон 18-200 мм:

    11:35

    Утилиты: Clipdiary v.2.3:

    11:20

    Настройщики: Ace Utilities v.5.1.0 Build 465 Beta:

    10:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1532 Beta:

    10:30

    Мультимедиа: Fresh View v.7.76:

    10:05

    Чистильщики: HDCleaner v.3.200 Beta:

    09:40

    Веб-браузер: Google Chrome v.3.0.195.3 Beta:

    09:15

    ASUS P7P55D Deluxe — системная плата верхнего сегмента с гнездом LGA-1156:

    09:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.62.3:

    08:50

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1795 Beta:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июля):

    08:00

    Intel открыла серию RAID-контроллеров с поддержкой SAS-2:

    08:00

    Toshiba представила свой первый 3,5-дюймовый внешний HDD:

    02:22

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018