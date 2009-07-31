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    31 июля 2009

    GlacialTech представляет кулеры серии Igloo 1100 для CPU Intel LGA 1156 :

    21:35

    Samsung планирует поднять цены на память DDR2 :

    20:45

    Acer все-таки выпустит нетбук с ОС Android в ближайшие два месяца:

    19:28

    Eizo Flexscan S2433W-H — 24-дюймовый монитор с портами DVI-D и DisplayPort:

    16:30

    Корпус для HTPC SilverStone GD03 — «черный ящик» за 190 евро:

    16:16

    С Днем системного администратора!:

    15:15

    Мультимедиа: Replay Music v.3.72:

    15:05

    Addonics CipherChain — простой способ добавить аппаратное шифрование в дисковую подсистему:

    14:57

    Архиваторы: UltimateZip v.5.0:

    14:40

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:15

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.8.0 Build 2585:

    13:50

    Интернет и сети: Netlimiter v.3.0 Beta 3:

    13:25

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.07.30:

    13:00

    Компактная камера со складным объективом Panasonic Lumix DMC-FP8 снимает HD-видео:

    12:57

    Утилиты: Volumouse v.1.71:

    12:35

    Intel прогнозирует изменение роли нетбуков: Нетбуки больше не привлекают покупателей первого компьютера, утверждает Intel

    12:29

    Интернет и сети: Hyena v.7.7C:

    12:10

    Резервное копирование: Backup4all v.4.2 Build 150:

    11:45

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1020:

    11:20

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.4.2:

    10:55

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15011:

    10:30

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.4.5:

    10:05

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.10.0.1025:

    09:40

    Резервное копирование: FBackup v.4.2.150:

    09:15

    Цифровая зеркальная камера Nikon D300S позволяет снимать HD-видео:

    09:00

    Графика: Image Tuner v.1.2:

    08:50

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.10.0.32.18:

    08:25

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.24:

    08:00

    Первые тесты 32-нанометрового процессора Intel Clarkdale:

    08:00

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