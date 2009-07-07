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    7 июля 2009

    MSI G41 — серия материнских плат для построения Home Theater PC :

    21:42

    Super Talent Pico Mini — USB-накопители на флэш-памяти крохотного размера :

    20:33

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.624:

    19:25

    Контроллеры LSI 3ware SATA RAID теперь поддерживают быстрые SSD Intel:

    19:09

    Sony выпускает свой первый нетбук VAIO W:

    19:02

    Архиваторы: ZipGenius v.6.1.0.1000:

    19:00

    Verbatim окрашивает внешние мини-HDD объемом 500 ГБ в яркие цвета:

    18:50

    Мультимедиа: aTunes v.1.13.2:

    18:35

    Solarmer бьет рекорды эффективности солнечных батарей из пластика:

    18:34

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1000:

    18:10

    Утилиты: KGB Key Logger v.5.2:

    17:45

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.63:

    17:20

    Утилиты: Lavasoft File Shredder v.7.7.0.2:

    16:55

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (07/07/2009):

    16:30

    Графика: Tux Paint v.0.9.21:

    16:05

    МФУ Epson Stylus ТX210:

    15:57

    Безопасность: Lavasoft Digital Lock v.7.7.0.2:

    15:40

    Настройщики: SuperRam v.5.6.7.2009:

    15:15

    Настройщики: Throttle v.6.6.7.2009:

    14:50

    Настройщики: PCMedik v.6.6.7.2009:

    14:25

    Настройщики: PCBoost v.3.6.7.2009:

    14:00

    Настройщики: GameGain v.2.6.7.2009:

    13:35

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1527 Beta:

    13:10

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1612:

    12:45

    В октябре поклонники «Звездных войн» получат подарок в виде USB-накопителей:

    12:22

    Запись: BurnAware v.2.3.7:

    12:20

    Medion Akoya Mini E1312: нетбук верхнего сегмента на платформе AMD:

    12:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 07\07\2009:

    11:55

    Inno3D выпустила 3D-карту iChill GeForce GTS 250 Twin Turbo Pro:

    11:36

    Synology DS409slim — очень компактное сетевое хранилище данных:

    11:34

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.3 (Exp):

    11:30

    Системную плату EVGA X58 SLI Micro уже можно купить:

    11:05

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.4.4:

    11:05

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1420:

    10:40

    Задник Hasselblad CFV-39 может сделать цифровыми даже камеры, выпущенные полвека назад:

    10:32

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.17.0.164:

    10:15

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1012:

    09:50

    Danger Den предлагает свой вариант водоблока для одноплатной 3D-карты GeForce GTX 295:

    09:40

    Утилиты: Volumouse v.1.70:

    09:25

    Редакторы: jedit v.4.3pre17:

    09:05

    Медиаплееры: Xion v.1.0.118 Beta:

    08:45

    Настройщики: SetFSB v.2.2.124.91:

    08:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1007:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июля):

    08:00

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