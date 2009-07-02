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    2 июля 2009

    Apple может отказаться от чипсетов NVIDIA в Mac:

    22:02

    Разработка программ для камер и объективов Nikon поручена новой компании:

    20:21

    Один на двоих: Koolance предлагает универсальный водоблок для GTX 275 и 285:

    19:53

    BenQ Joybook Lite U102 — 10-дюймовый нетбук с опциональной поддержкой 3.75G HSUPA:

    19:38

    Новая версия iPhone OS поддерживает голосовое управление по Bluetooth:

    19:27

    A-DATA XPG Xupreme 200X — 64-ГБ «флэшка» под ОС Windows 7:

    19:11

    Партнеры NVIDIA подготовят 40-нм ускорители G210 и GT 220:

    18:50

    Epson приступает к серийному выпуску самой маленькой в мире XGA-панели:

    18:21

    HP обновит внешние HDD с функцией резервного копирования SimpleSave:

    18:05

    SolidAlliance оценивает свою 16-ГБ «флэшку» MNEMOSYNE в 7400 евро:

    17:58

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.82.367:

    16:45

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3711:

    16:45

    Настройщики: Fresh UI v.8.35:

    16:20

    MSI X-Slim X400 — очень тонкий и легкий ноутбук на платформе Intel CULV:

    16:17

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 484 Beta 2:

    15:55

    Transcend выпускает модули памяти для серверов с термосенсорами:

    15:49

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.3.3376:

    15:30

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.30.9:

    15:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.40a:

    14:40

    CD/DVD: DVD43 v.4.41:

    14:15

    Утилиты: PsTools v.2.4.5:

    13:50

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.5.5:

    13:25

    Утилиты: Autoruns v.9.51:

    13:00

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    12:35

    Inno3D готовит системную плату iChiLL размера Mini-ITX на платформе ION:

    12:34

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.06:

    12:10

    Утилиты: WindowSpace v.2.0.7:

    11:45

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.6.0.32:

    11:20

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.8.145:

    10:55

    Утилиты: xStarter v.1.9.3.75:

    10:30

    I-O Data увеличила объем компактного внешнего накопителя до 3 ТБ:

    10:25

    Компания Memorysolution анонсировала выпуск быстрых SSD:

    10:12

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.2:

    10:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.5.00.4 (02/07/2009):

    09:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 02\07\2009:

    09:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Alpha 1:

    08:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.2.0:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июля):

    08:00

    LG научила мониторы беречь до 40% электроэнергии:

    08:00

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