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    11 июля 2009

    Процессорный кулер Zalman CNPS 10X Quiet унаследовал лучшие черты своего предшественника :

    23:04

    Адаптер PhotoFast G-Monster позволит просто и удобно создавать RAID-массивы из HDD или SSD:

    18:03

    ASUS U20 и UX30 — легковесные ноутбуки с неплохой производительностью:

    17:47

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20m:

    15:30

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.53:

    15:30

    Spire анонсирует БП BlackMoon Xtreme Precision:

    15:21

    Безопасность: Windows 7 & Vista Firewall Control v.3.0:

    15:05

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.6.1:

    14:40

    Arctic Cooling совмещает корпусные вентиляторы с датчиками температуры :

    14:22

    Интернет и сети: UltraVNC v.1.0.6.4:

    14:15

    Чистильщики: Baku v.4.0.3477:

    13:50

    Самолет на столе: вентилятор и USB-концентратор для тех, кто любит небо:

    13:38

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.2.0.5:

    13:25

    Утилиты: Master Booter v.3.6:

    13:00

    Настройщики: Super Utilities v.9.6.11:

    12:35

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.5.4:

    12:10

    Настройщики: Actual Title Buttons v.5.4:

    11:45

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.18:

    11:20

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.3.00:

    10:55

    Настройщики: SetFSB v.2.2.125.92:

    10:30

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B9.0515.1:

    10:05

    Getac 9213 — CULV-ноутбук для работы в сложных условиях:

    10:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:40

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    09:15

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:50

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июля):

    08:00

    Renesas выпускает самую быструю память QDR II+ и DDR II+ SRAM плотностью 72 Мбит: Новые микросхемы памяти предназначены для сетевого оборудования

    08:00

    NXP говорит о прорыве в технологии MOSFET: Начат выпуск первых транзисторов в корпусе Power S08 с сопротивлением в отрытом состоянии менее 1 мОм

    01:11

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