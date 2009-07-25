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    25 июля 2009

    Мощная система охлаждения и отборные компоненты позволили MSI «разогнать» 3D-карты серии N250GTS:

    18:44

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.10.2:

    16:20

    Утилиты: GoodSync v.7.9.0:

    15:55

    Настройщики: TuneUp Utilities 2009 v.8.0.3300.1:

    15:30

    Восстановление данных: R-Studio v.5.0 Build 129007:

    15:05

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1.68:

    14:40

    Производители DRAM ищут способ уменьшить ценовой разрыв между памятью DDR2 и DDR3:

    14:27

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.4:

    14:15

    Цены на мобильные Core i7 и Arrandale, даты выхода платформы Intel Calpella и 32-нм процессоров:

    14:08

    Интернет и сети: Networx v.4.9.10:

    13:50

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.14:

    13:25

    Утилиты: TeraCopy v.2.06 Beta:

    13:00

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.2:

    12:35

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 81 Beta:

    12:10

    Razer выпускает игровую мышь Orochi и коврик Kabuto для мобильных игроков:

    12:05

    Настройщики: Ace Utilities v.5.1.0 Build 464 Beta:

    11:45

    Восстановление данных: Recuva v.1.29.429:

    11:20

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.41:

    10:55

    Утилиты: Autoruns v.9.52:

    10:30

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.5.1.0:

    10:05

    Диагностика: System Spec v.2.72:

    09:40

    Утилиты: Process Monitor v.2.5:

    09:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.39 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июля):

    08:00

    Globalfoundries начинает строительство новой фабрики стоимостью 4,2 млрд. долл.:

    07:45

    Подробности о неттопе Medion Mini E2076 D на платформе NVIDIA Ion:

    06:35

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