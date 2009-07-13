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    13 июля 2009

    В Snow Leopard 10A402 улучшена производительность и немного изменен интерфейс:

    22:28

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1001:

    19:50

    ASUS M4A785TD-M EVO — системная плата на еще не выпущенном чипсете AMD:

    19:37

    Медиаплееры: Evil Player v.1.31:

    19:25

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.5 Build 80 Beta:

    19:00

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.0.1:

    18:35

    Чистильщики: Baku v.4.0.3480:

    18:10

    Пользователи последних MacBook Pro сообщают о проблемах в работе жестких дисков:

    18:00

    Графика: WPanorama v.9.41:

    17:45

    Графика: VSO Image Resizer v.2.2.2.1:

    17:20

    Sony Memory Stick PRO-HG Duo HX — 32 ГБ и высокая скорость работы:

    17:00

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.60 Build 486 Beta 2:

    16:55

    Графика: Firegraphic XP v.10.0.0.1016:

    16:30

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 129000:

    16:05

    Antec представляет продолжение серии New Solution: корпус VSK-2000:

    15:47

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.11.0:

    15:40

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.04:

    15:15

    Выход Intel Lynnfield запланирован на седьмое сентября?:

    14:56

    Утилиты: PicPick v.2.0:

    14:50

    Утилиты: Process Hacker v.1.3.9.0:

    14:25

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:00

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.10.0.1017:

    13:35

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.5.0.0:

    13:10

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.5.0.0:

    12:45

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.0.2:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.85.1.7:

    11:55

    Анонсирован первый ноутбук MSI «классической» серии — CR400:

    11:33

    Утилиты: Capture .NET v.6.8.3477:

    11:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.6.3:

    11:05

    HANNSG открывает новую серию мониторов 25-дюймовой моделью:

    11:00

    ASUS P6TD Deluxe — первая «экстремальная» системная плата в серии Xtreme Design:

    10:55

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1.66:

    10:40

    Утилиты: Parted Magic v.4.3:

    10:15

    Диагностика: System Spec v.2.69:

    09:50

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    09:25

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.13 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 июля 2009 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 июля 2009 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 июля 2009 года):

    08:00

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