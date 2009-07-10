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    10 июля 2009

    Thermaltake готовит серию кулеров под процессоры Intel LGA-1156:

    20:58

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.239:

    18:101

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 101:

    17:45

    Настройщики: Ace Utilities v.5.1.0 Build 463 Beta:

    17:20

    Графика: TwistedBrush v.16.00:

    16:55

    Звуковые платы X-Raider и X-Studio со сменными ОУ пополнили каталог Auzentech:

    16:38

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.0.3.9:

    16:30

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.1.4.3417:

    16:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (09.07.2009)\:

    15:40

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.3:

    15:15

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.5.5:

    14:50

    Утилиты: MessenPass v.1.25:

    14:25

    MSI готовит к выпуску 770T-C45 — системную плату с отключаемыми фазами питания:

    14:12

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.5.3:

    14:00

    Настройщики: Registry Mechanic v.8.0.0.906:

    13:35

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.9.8:

    13:10

    Редакторы: AkelPad v.4.2.5:

    12:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2483 Beta:

    12:20

    Samsung оснащает миниатюрный винчестер встроенным интерфейсом USB:

    12:14

    Чистильщики: CleanCenter v.2.6.1.2:

    11:55

    BFG начинает продажи 3D-карт GeForce GTX 295 H2OC и GeForce GTX 285 OCFU:

    11:50

    Apple предоставила разработчикам новую бета-версию Snow Leopard :

    11:33

    Графика: VSO Image Resizer v.2.2.1.2:

    11:30

    Patriot идет своим путем в повышении быстродействия SSD:

    11:28

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.8.14:

    11:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Alpha 3:

    10:40

    Диагностика: System Spec v.2.68:

    10:15

    Thermalright не даст перегреться регуляторам напряжения на платах Radeon HD 4890 и 4870:

    10:00

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1011:

    09:50

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant:

    09:25

    Обновление драйверов для кард-ридеров O2Micro:

    09:05

    Разъем HDMI дополняет возможности дисплея нетбука F88 на процессоре VIA Nano:

    09:00

    Новые драйверы для тачпадов Elantec:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.10 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июля):

    08:00

    Transcend увеличивает скорость карт памяти CompactFlash до 600X:

    08:00

    M.A.P.S. — секрет процессорного кулера Scythe Zipang 2:

    00:50

    Мобильные процессоры Intel Clarksfield будут иметь низкий TDP и отключаемые ядра в режиме Turbo-Boost:

    00:03

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