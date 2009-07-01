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    1 июля 2009

    Skype 1.1 для iPhone позволяет отправлять SMS:

    22:59

    Ноутбук Dell Vostro 1220 — полтора килограмма веса и 12-дюймовый экран за $799:

    22:51

    Mushkin попробует свои силы в выпуске 3D-карт в деревянных ящичках:

    21:45

    Sony выпустила две стереосистемы для iPod:

    21:02

    Китайцы используют в SSD сегнетоэлектрическую память:

    20:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.5.386a1586:

    17:35

    Утилиты: FastStone Capture v.6.4:

    17:10

    ASUS избавляется от запасов 7" и 8,9" EeePC:

    16:51

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.2.0.1:

    16:45

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.0:

    16:20

    Программирование: PHP v.5.3.0:

    15:55

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.09.07.01:

    15:30

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.1.3:

    15:05

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.3.0.5.86:

    14:40

    Apple начала тестирование iPhone OS 3.1:

    14:29

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.386 Build 1586:

    14:15

    Утилиты: Glary Utilities v.2.14.0.711:

    13:50

    Утилиты: FastCopy v.1.99r3:

    13:25

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.9.906:

    13:00

    Snow Leopard позволяет установить QuickTime 7:

    12:35

    Общение в сети: Skype v.4.1.0.136 Beta:

    12:35

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.3.4:

    12:10

    id Software портирует свои игры для iPhone OS:

    11:56

    Архиваторы: WinRAR v.3.90 Beta 4:

    11:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1523 Beta:

    11:20

    Koolance предлагает дорогой водоблок для одноплатной версии 3D-карт GeForce GTX 295:

    11:00

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.66:

    10:55

    В iPhoto 8.0.4 исправлены мелкие недочеты:

    10:38

    Настройщики: Reg Organizer v.4.25 Final:

    10:30

    Мультимедиа: Soundbase 2009.06.30:

    10:05

    Thecus N7700SAS — NAS с семью отсеками для винчестеров:

    10:00

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.90:

    09:40

    Диагностика: System Spec v.2.67:

    09:15

    Cпецификации и фото первого 40-нанометрового GPU NVIDIA:

    09:00

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek (RTS-5159):

    08:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.186.21 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июля):

    08:00

    Устройства ZigBee научатся работать без батарей и блоков питания: Начата разработка стандарта ZigBee Green Power

    08:00

    Micron начинает выпуск 34-нанометровых чипов флэш-памяти:

    00:35

    Akasa выпускает 120-мм вентилятор — Apache:

    00:15

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