  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 июля 2009

    JoinMe поможет владельцам iPhone отыскать друг друга:

    22:54

    Mushkin анонсирует серию SSD Europa III, включая 250-ГБ модель:

    22:38

    Пользователи iPhone жалуются на некорректную работу голосовых заметок :

    21:57

    Названы имена первых четырехъядерных процессоров Intel в исполнении LGA1156:

    18:31

    Первый квартал для Intel оказался убыточным, но обнадеживающим:

    15:45

    Patriot выпускает миниатюрные USB-накопители Xporter Mini II:

    15:07

    Lexar Media производит Crucial M225 — SSD, работающий на скоростях до 250 МБ/с:

    14:36

    Apple обновила гарнитуру для iPod/iPhone:

    13:25

    Мультимедиа: Replay Music v.3.70:

    13:00

    Intel дает добро на установку HD-дисплеев в нетбуки:

    12:45

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.4.5:

    12:35

    RingtoneStudio 2.0 позволяет создавать собственные рингтоны для iPhone:

    12:18

    Антивирусы: Sophos Anti-Rootkit v.1.5:

    12:10

    Архиваторы: PeaZip v.2.6.3:

    11:45

    Квартет акустических систем Logitech достанет слушателя, где угодно:

    11:26

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.62:

    11:20

    Apple выпустила новую бета-версию iPhone OS 3.1:

    11:14

    Широкоформатные мониторы Samsung SyncMaster F2080 и F2380 предназначены для профессионалов:

    11:07

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.24 RC3:

    10:55

    Неттоп Acer Veriton N260G похож на AspireRevo, но сделан не на платформе NVIDIA Ion:

    10:55

    Fujifilm готовит к выпуску первую в мире цифровую 3D-фотокамеру:

    10:40

    Утилиты: Driver Genius Professional v.9.0.0.180:

    10:30

    Gigabyte GA-P55M-UD4 — плата типоразмера microATX на чипсете P55:

    10:27

    Утилиты: TeraCopy v.2.05 Beta:

    10:05

    Утилиты: DeviceLock v.6.4 Build 21108:

    09:40

    Редакторы: RJ TextEd v.5.4.0:

    09:15

    Моноблочный неттоп eMachines EZ1601-01:

    09:00

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.12:

    08:50

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.4.1430:

    08:25

    Диагностика: SIV 4.00:

    08:00

    Дисплеи AMOLED впервые обогнали дисплеи PMOLED:

    07:45

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018