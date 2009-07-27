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    27 июля 2009

    iiyama ProLite E1706S — монитор с максимальным потреблением энергии в 20 Вт:

    23:53

    CDFinder 5.6.1 для Mac — каталогизатор файлов:

    22:58

    iLuv iMM9400 — новая стереосистема с поддержкой iPod:

    21:56

    Zalman CNPS9900A LED — новый вариант массивного процессорного кулера:

    20:45

    Корпус Raven RV02 с необычным размещением системной платы почти пришел в Европу:

    20:05

    Твердотельные накопители OCZ скоро подешевеют:

    19:36

    ReelBean 4.3 — видеоконвертер для Mac:

    18:51

    Western Digital первой доводит объем мобильного HDD до 1 ТБ:

    17:40

    Утилиты: FileTypesMan v.1.40:

    17:10

    В последней сборке Snow Leopard обнаружены небольшие внешние изменения :

    16:46

    Безопасность: IObit Security 360 v.2.2 Beta:

    16:45

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.0 r5152:

    16:20

    Кодеки: x264 Video Codec r1185:

    15:55

    Утилиты: GoodSync v.7.9.1:

    15:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.101:

    15:05

    Чистильщики: CloneSpy v.2.50 Beta:

    14:40

    iPhoto2Twitter 1.5 — новая версия плагина для iPhoto:

    14:27

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.62.2:

    14:15

    Настройщики: DTweak v.4.7:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2492:

    13:25

    SteelSeries выпускает пару мышей и игровой коврик:

    13:20

    Чистильщики: Baku v.4.1.3493:

    13:00

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.06:

    12:35

    A Better Finder Rename 8.25 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов :

    12:16

    Медиаплееры: MPlayer (2009-07-24):

    12:10

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.1.1:

    11:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.07.2009):

    11:20

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.75:

    10:55

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:30

    Платформа NVIDIA Ion стала основой для неттопа Gateway QX2800:

    10:25

    Новые драйверы для RAID-контроллеров MV61xx Yukon Gigabit:

    10:05

    UMC скоро начнет серийный выпуск продукции по нормам 40 нм:

    10:02

    Apple Pro Kit 5.0 улучшает работу интерфейса профессиональных приложений компании:

    09:40

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.9.7:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июля):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 июля 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 июля 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 июля 2009 года):

    08:00

    Планы Intel на ближайшие три квартала по выпуску процессоров в исполнении LGA 1156 :

    06:00

    «Мороженое» из HDD на палочке из «флэшки»:

    03:07

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