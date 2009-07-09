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    9 июля 2009

    Серия 3D-карт Galaxy GeForce GTX200 бьет рекорды 3DMark Vantage:

    22:25

    Тонкий китайский нетбук получил 12-дюймовый экран:

    22:13

    HIS Radeon HD 4350 iFan — низкопрофильный адаптер с нетипичным интерфейсом:

    20:25

    Apple выпустила Safari 4.0.2:

    18:56

    Fusion-io готовит флэш-накопители с технологией SMLC — быстрые и относительно недорогие:

    18:36

    Ассортимент DFI пополнился системной платой типоразмера mini-ITX на процессоре Atom:

    16:30

    Buffalo LSW-TX-3EP/CU — компактный Ethernet-хаб с питанием от USB:

    16:11

    BIOSTAR представляет серию системных плат на чипсете Intel G41:

    14:41

    Buffalo тоже выпускает ёмкие «флэшки» — RUF2-HSC332GUW имеет объем 32 ГБ и механизм защиты данных:

    14:34

    AMD RS880 IGP — на 15% быстрее RS780:

    14:12

    GlacialTech Igloo 7500 PWM и Igloo 7500 Silent — пара недорогих кулеров для широкого круга процессоров:

    13:48

    Шелкография пригодилась для печати батарей: Тонкие батарейки могут вырабатывать напряжение до 6 В

    12:30

    Epson впервые в мире запускает массовое производство HTPS-TFT панелей с разрешением WUXGA:

    12:17

    Гарнитура Razer Moray+ изолирует пользователя от шума:

    12:15

    Задай вопрос Intel про нетбуки:

    11:14

    Корпус Zignum Leggero — стильный «костюмчик» для мини-ПК: Корпус типоразмера mini-ITX имеет привлекательный внешний вид

    10:27

    Подробности о процессорах Intel Sandy Bridge:

    09:59

    Edimax 3G-6200n — широкополосный 3G-маршрутизатор стандарта 802.11n со встроенным принт-сервером:

    01:37

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