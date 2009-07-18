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    18 июля 2009

    Delkin Devices использует память типа SLC NAND в новых карточках формата microSD:

    22:55

    Fujitsu FUTRO S100 — тонкий клиент на VIA Eden ULV для экономных :

    22:12

    Ноутбуки MSI CX700 и CR700 — домашние кинотеатры, которые можно взять с собой:

    20:37

    Corsair выпускает высокопроизводительные SSD серии Extreme: Использование контроллера Indilinx Barefoot обеспечило скорость чтения до 240 МБ/с, а записи — 170 МБ/с

    20:18

    3D-карта ASUS Bravo 9500 сама управляет яркостью монитора :

    19:08

    Enermax Apollish — вентиляторы для хорошего охлаждения и богатой цветовой гаммы :

    18:18

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.7.7:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.86.1.2:

    15:05

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.10.0.1019:

    14:40

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.96:

    14:15

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.96:

    13:50

    Офисные приложения: EverNote v.3.1.0.1212:

    13:25

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 129001:

    13:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.6.6 Beta:

    12:35

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.1 Build 4476:

    12:10

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.8 Beta:

    11:45

    Установщики: Ashampoo UnInstaller v.4.02:

    11:20

    Резервное копирование: SmartBackup v.3.5.1:

    10:55

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.40b:

    10:30

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.1.67:

    10:05

    TriGem дополняет линейку моноблочных ПК 22-дюймовой моделью Averatec D1005:

    09:58

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6469:

    09:40

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.2.0.0:

    09:15

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.0:

    08:50

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.75:

    08:25

    Тестовое ПО: LinX v.0.6.1:

    08:00

    NEC MultiSync EA231WMi — первый широкоформатный 23-дюймовый монитор на IPS-панели:

    08:00

    Cymer отгружает первый интегрированный источник излучения для EUV-литографии:

    01:48

    PLX Technology начинает поставку самых больших коммутаторов PCI Express:

    01:25

    Plextor выпустила 24-скоростные многоформатные приводы: PX-880SA и PX-880U :

    00:00

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