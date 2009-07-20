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    20 июля 2009

    Hazel 2.3 для Mac позволяет более эффективно устранять остатки удаленных приложений:

    23:08

    ASUS откладывает выпуск «таблетки» Eee PC T101:

    23:03

    Stellar Phoenix Macintosh Data Recovery 4.0 получила поддержку томов FAT:

    21:30

    Gateway выпускает нетбук LT2000 стоимостью $299 :

    21:22

    Процессор AMD Phenom II X4 42 TWKR продан на аукционе за $11600:

    21:15

    SoundLink — первая беспроводная акустическая система Bose для ПК :

    21:05

    Кризис в графической отрасли проходит, полагают аналитики Jon Peddie Research:

    20:40

    Новое поколение SSD Lexar включает быструю модель объемом 256 ГБ:

    19:43

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.2.7:

    15:55

    Выход RV870 могут отложить на ноябрь?:

    15:33

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.0.3:

    15:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.43c Beta:

    15:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.2:

    14:40

    Утилиты: xStarter v.1.9.3.85:

    14:15

    MainMenu 2.0 для Mac имеет поддержку Growl:

    13:50

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.50:

    13:50

    Утилиты: PECompact v.3.01:

    13:25

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 114:

    13:00

    Новые МФУ Kyocera формата A4 :

    12:57

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.12.240:

    12:35

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.0.20:

    12:10

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.4.64:

    11:45

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.5.5.20.515:

    11:20

    Для сверхтонких ноутбуков типовыми будут экраны размером 13-14 дюймов:

    11:00

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.5.20.295:

    10:55

    CoverScout 3.2 для Mac — новая версия инструмента для поиска обложек iTunes:

    10:51

    На этой неделе выйдет первый одноядерный процессор в исполнении AM3:

    10:45

    Диагностика: HDDScan v.3.2:

    10:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    10:05

    Новая WHQL-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:40

    Драйверы для тачпадов Alps:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июля):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 июля 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 июля 2009 года):

    08:00

    Zotac радует 3D-картой GTX260 с 15-фазным питанием, но пока — только китайцев:

    08:00

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