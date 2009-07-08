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    8 июля 2009

    AMEX выпускает дорогой внешний пишущий дисковод Blu-ray размерами 140 x 143 x 16 мм:

    21:02

    Silicon Power Unique 520 — Mia и Eike работают как флэш-брелоки и как украшения:

    19:07

    ThermalRight T-Rad² GTX — версия кулера T-Rad², подходящая для большего числа ускорителей:

    18:30

    Нанотехнологии позволят втрое снизить стоимость электроэнергии, получаемой от солнца: Разработка калифорнийского университета в Беркли сулит грандиозную экономию средств

    16:00

    Утилиты: FastStone Capture v.6.5:

    15:30

    CD/DVD: Virtual CloneDrive v.5.4.3.3 Beta:

    15:05

    Фото дня: первые 3D-карты на 40-нанометровых GPU NVIDIA для настольных ПК:

    14:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1775 Beta:

    14:40

    Внешние HDD Toshiba Stor.e Art — художественный подход к резервному копированию:

    14:30

    OCZ Vertex Turbo — быстрые SSD объемом от 30 до 250 ГБ:

    14:15

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.0.0:

    14:15

    Двухкомпонентная системная плата Albatron K3780E отличается гибкостью конфигурации:

    14:00

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.6.3 Beta:

    13:50

    Кодеки: Windows Essentials Codec Pack v.2.3d:

    13:25

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.6:

    13:00

    Общение в сети: Xfire v.1.111:

    12:35

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.4 Build 2353 Beta:

    12:10

    Веб-браузер: Google Chrome v.3.0.191.3 Beta:

    11:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.13.0.172:

    11:20

    Общение в сети: AIM v.7.0.5.30 Beta 2:

    10:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.0.0:

    10:30

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.12:

    10:05

    Утилиты: HDD Observer v.3.3:

    09:40

    Погиб Евгений Мятин:

    09:33

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE 802.11n):

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.186.10 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июля):

    08:00

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