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    22 июля 2009

    Club 3D выпускает HD4890 с улучшенным охлаждением :

    21:13

    Corsair снова выпускает модули памяти Dominator GT Ultra :

    20:15

    LG Xnote Mini X120 Levi's SE — нетбук примеряет джинсы:

    20:05

    Новый iPod touch может получить микрофон и камеру:

    19:51

    StarCraft II: игры пока нет, а игровые коврики SteelSeries — уже есть:

    19:26

    Графика: WildBit Viewer v.5.5 Beta 4.0:

    17:20

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.43:

    16:55

    Запись: CopyToDVD v.4.2.2.26:

    16:30

    Утилиты: Asterisk Key v.9.3:

    16:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2491:

    15:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.30:

    15:15

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.1.0721:

    14:50

    ZyXEL выпускает миниатюрный USB-адаптер WiMAX на первом чипе Sequans нового поколения:

    14:43

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.3.0.0.0:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.7.0:

    14:00

    Специалисты Millenniata создали очень долговечные DVD-совместимые диски:

    13:37

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.6.0.36:

    13:35

    Запись: FinalBurner Free v.2.13.0.163:

    13:10

    Intel выпустила первый SSD на 34-нанометровой флэш-памяти:

    13:09

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 22\07\2009:

    12:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.4.62:

    12:20

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.3 Build 80:

    11:55

    Общение в сети: Skype v.4.1.0.141:

    11:30

    Мультимедиа: Reaper v.3.06:

    11:05

    Утилиты: WinSnap v.3.1.0:

    10:40

    AMD отчиталась за второй квартал:

    10:36

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.0.0 Alpha 4:

    10:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.10:

    09:50

    Диагностика: System Spec v.2.71:

    09:25

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1789 Beta:

    09:05

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:15

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:00

    AMD выпустила четыре процессора, включая первую одноядерную 45-нанометровую модель:

    08:00

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