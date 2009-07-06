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    6 июля 2009

    Apacer Handy Steno AH324 — прозрачная «флэшка» на 32 ГБ:

    23:33

    A-DATA S592 — серия быстрых 2,5" устройств SSD:

    22:44

    NZXT M59 — корпус с неплоским «лицом» и хорошим охлаждением :

    22:31

    Мультимедийный монитор Mitsubishi Viseo MDT243WG не обижен интерфейсами:

    20:31

    AMD Phenom II X4 955 Black Edition работает на частоте 7 ГГц:

    19:51

    Intel «наказывает» непослушных производителей нетбуков?:

    19:00

    Аналитики NPD подсчитали покупателей, недовольных нетбуками:

    18:07

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.7.6:

    18:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2482 Beta:

    17:35

    Настройщики: PowerStrip v.3.85 Build 646 Beta:

    17:10

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.00:

    16:45

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.5.0.0:

    16:20

    Редакторы: Amaya v.11.2:

    15:55

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.2.2:

    15:30

    Утилиты: ClickyMouse v.7.3.8:

    15:05

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.3.8:

    14:40

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.3.8:

    14:15

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.80:

    13:50

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.99:

    13:25

    Графика: Image Tuner v.1.1:

    13:00

    Mac OS X 10.5.8 все ближе к релизу:

    12:46

    Веб-браузеры: Opera v.10.0 Build 1622/6540/4464 Beta:

    12:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2009.07.03:

    12:10

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    11:45

    Японцы уменьшили толщину тепловых трубок до 0,8 мм:

    11:32

    Интернет и сети: Networx v.4.9.8:

    11:20

    Интернет и сети: IE7pro v.2.4.6:

    10:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (02.07.2009):

    10:30

    EMTEC готовит к выпуску неттоп на платформе ION:

    10:20

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2009 v.1.4.0100:

    10:05

    purplera1n — первая утилита для взлома iPhone 3G S:

    10:02

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    09:40

    A-DATA выпускает яркую «флэшку» с поворотным колпачком:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 июля):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 июня по 5 июля 2009 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 июня по 5 июля 2009 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 июня по 5 июля 2009 года):

    08:00

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