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    28 июля 2009

    3D-карта NVIDIA GeForce 240 потихоньку обрела официальный статус: Плата, оснащенная тонким кулером, слегка уступает по производительности GeForce 9800GTX

    23:55

    AMD продолжит сокращения персонала?:

    23:34

    $1799 — такова цена за профессиональный 3D-ускоритель AMD FirePro V8750 3D :

    22:50

    Samsung разработала быстрый 45-нм процессор ARM Cortex-A8 с частотой 1 ГГц — Hummingbird:

    20:56

    A-DATA предлагает высокоемкие, 4-ГБ модули памяти для ноутбуков, настольных ПК и серверов:

    20:55

    Password Repository 2.10 — новая версия каталогизатора паролей для Mac:

    20:50

    Acer оснастит нетбук Aspire One D250 HD-дисплеем:

    17:45

    Dock Library 1.0 изменяет оформление дока в Mac OS X Leopard:

    16:52

    Viewsonic хочет разнообразия — компания показала неттопы и нетбуки:

    16:37

    Внешний накопитель WD My Passport Essential SE — терабайтная малютка:

    15:51

    Ноутбук Averatec N3400 в алюминиевом корпусе оснащен 13-дюймовым экраном:

    15:26

    EVGA готовит системную плату с разъемом LGA-1156 для любителей разгона:

    14:41

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.70.01:

    14:40

    X-Power 1 — кабель с аккумулятором для iPhone и iPod :

    14:27

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.9.4 (Exp):

    14:15

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.2.1.1.30:

    13:50

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.5.13.250:

    13:25

    Samsung Electronics выпустила первую «читалку» электронных книг — SNE-50K :

    13:21

    A-DATA представила «самые быстрые» модули DDR3 — XPG Plus Series DDR3-2200+ v2.0:

    13:02

    Утилиты: PicPick v.2.0.3:

    13:00

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.5.406 Build 1616:

    12:35

    Утилиты: MessenPass v.1.26:

    12:10

    Апдейт AVG блокировал iTunes для Windows:

    11:50

    PowerColor оснащает Radeon HD 4890 нештатным кулером, но не повышает тактовые частоты:

    11:48

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.5.1:

    11:45

    На рынке графических решений зафиксирован небывалый рост, утверждают аналитики JPR:

    11:26

    Настройщики: Reg Organizer v.5.0 Beta 2:

    11:20

    Интернет и сети: TeamViewer v.4.1 Build 6452:

    10:55

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.8.7:

    10:30

    Запись: ImgBurn v.2.5.0.0:

    10:05

    Мультимедиа: VideoLAN v.1.0.1:

    09:40

    Apple выпустила третью бета-версию iPhone OS 3.1:

    09:26

    Диагностика: Dr.Hardware 2009 v.9.9.5e:

    09:15

    Диагностика: HWMonitor Pro v.1.0.6:

    08:50

    Диагностика: CPU-Z v.1.52.1:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    08:00

    Sharkoon предлагает противовибрационные магнитные крепления для корпусных вентиляторов :

    03:33

    Duros 8404 — хорошо защищенная «таблетка» с Intel Atom внутри:

    01:03

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