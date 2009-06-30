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    30 июня 2009

    Mac OS X 10.5.8 имеет кодовое имя “Loki”:

    21:26

    Quicky Jr. II позволяет расширить радиус действия AirPort втрое:

    20:58

    После обновления firmware новые MacBook Pro не работают с некоторыми SSD :

    18:56

    Раскрыт секрет процессоров AMD TWKR:

    18:25

    Следующей зеркальной камерой Nikon станет D3000?:

    15:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.1.0.4:

    15:05

    Apple выпустила обновление микропрограммы SMC MacBook Air :

    14:59

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.57.01:

    14:40

    Запись: Nero Burning Rom v.9.4.13.2b:

    14:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.5 Build 2480 Beta:

    13:50

    Super Talent предлагает широкий ассортимент флэш-модулей с интерфейсом IDE для встраиваемых решений:

    13:48

    Auzentech обещает наконец-то начать продажи X-Fi HomeTheater HD «в конце июля»:

    13:40

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.195:

    13:25

    За считанные дни Palm продала 120000 смартфонов Pre, а за месяц перекрыла квартальный показатель:

    13:00

    Безопасность: Windows 7 & Vista Firewall Control v.3.0.2:

    13:00

    ProLite E1908WS-B — экономичный 19" монитор Iiyama с разрешением WSXGA+:

    12:44

    Intel выпустит процессоры Clarkdale раньше, чем ожидалось :

    12:40

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.1.165:

    12:35

    Утилиты: XPize v.5.0 Beta 3:

    12:10

    Интернет и сети: Netlimiter v.3.0.0.1 Beta 1:

    11:45

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0.580 RC2:

    11:20

    Lite-On eTDU108 — представитель новой серии тонких компактных приводов для ноутбуков:

    11:13

    Dell работает над карманным web-устройством :

    11:01

    Настройщики: Registry Mechanic v.8.0.0.904:

    10:55

    ASUS SBC-04D1S-U — тонкий внешний комбо-привод с поддержкой дисков Blu-ray:

    10:41

    Мультимедиа: Kate's Video Convertor v.4.4.0:

    10:30

    Apple обновила бета-версию Mac OS X Snow Leopard :

    10:18

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.4.0.2:

    10:05

    Фотокамера AgfaPhoto DC-600uw готова к погружениям:

    10:01

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.76:

    09:40

    Восстановление данных: Recuva v.1.28.424:

    09:15

    Lenovo начала прием заказов на 12-дюймовый нетбук на процессоре VIA Nano:

    09:05

    Общение в сети: Pidgin v.2.5.8:

    08:50

    Диагностика: Real Temp v.3.30 RC8:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июня):

    08:00

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