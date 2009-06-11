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    11 июня 2009

    iPhone 3G S имеет вдвое больший объем ОЗУ и процессор с частотой 600 МГц :

    23:54

    EVGA выпустила GeForce GTX 285 для Mac :

    18:55

    Крупнейший поставщик мониторов хочет повторить успех нетбуков с моноблочными неттопами:

    18:47

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.5.4:

    14:15

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009 v.12.9770:

    13:50

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.2.2:

    13:25

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 10 Build 110:

    13:00

    Архиваторы: WinRAR v.3.90 Beta 3:

    12:35

    Настройщики: XP Smoker v.5.6:

    12:10

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.35:

    11:45

    Радиаторы модулей памяти Corsair Dominator обзавелись высокими съемными ребрами: Усовершенствованные ребра предназначены для радиаторов модулей памяти на базе технологии DHX+

    11:40

    I-O Data LCD-AD221EB-A — совершенно черный мультимедийный монитор с поддержкой Full HD:

    11:20

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.7 Build 35:

    11:20

    Запись: FinalBurner Free v.2.12.0.158:

    10:55

    Addonics анонсирует семейство «ксероксов» для HDD:

    10:53

    Alienware M17x — быстрый лэптоп для игр в 35 странах :

    10:33

    Чистильщики: Eraser v.6.0 RC5:

    10:30

    Клавиатуре нетбука поручили бороться с микробами: Антибактериальное покрытие клавиатуры будут препятствовать распространению инфекции в школах

    10:19

    Утилиты: DriverMax v.5.0:

    10:05

    Sager ставит в ноутбук процессор Intel Core i7 975 Extreme Edition:

    09:43

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.53 Build 1520 Beta:

    09:40

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.60.7.0:

    09:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.02.1765 Beta:

    08:50

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.20k:

    08:25

    Brando предлагает радиоклавиатуру с умной сенсорной панелью, позволяющей управление жестами:

    08:22

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    08:00

    WD первой довела объем внешнего накопителя до 4 ТБ: В устройстве семейства My Book Studio Edition II используется два винчестера

    08:00

    Intel переводит Core 2 Duo P7450 на степпинг R-0:

    07:30

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