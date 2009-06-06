  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 июня 2009

    Google выпустила предварительную версию Chrome для Mac :

    21:51

    Антивирусы: ThreatFire v.4.5.0.17:

    15:05

    Архиваторы: PeaZip v.2.6.1:

    14:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.8.0.400.020:

    14:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.5.5.6 Beta:

    13:50

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.15.00.0.1047:

    13:25

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.8:

    13:00

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.74:

    12:35

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.3.0 Build 865:

    12:10

    Суперкомпьютеры серии Cray XT5 получили шестиядерные процессоры AMD Opteron:

    11:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (05.06.2009):

    11:45

    Разноцветные внешние винчестеры A-Data не боятся ударов:

    11:35

    iBuyPower Battalion 101 M865TU — мощный игровой ноутбук может быть и с 15-дюймовым экраном:

    11:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.32.11:

    11:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.51:

    10:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.0.0.23 RC2:

    10:30

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.4.2.0:

    10:05

    Чистильщики: WashAndGo v.11l:

    09:40

    Интернет и сети: Capturix NetWorks v.7.04.176:

    09:15

    Утилиты: Alt -Tab Thingy v.4.0.3:

    08:50

    Безопасность: Online Armor Free v.3.5.0.14:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 июня):

    08:00

    Thermaltake наделила процессорный кулер Frio внушительными размерами:

    00:10

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018